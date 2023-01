Lionel Messi vs. Cristiano Ronaldo: ¿a qué hora y cómo ver el PSG vs. Riyadh Season en vivo?

Previo a disputar su primer partido en el medio oriente, Cristiano Ronaldo recibió un mensaje por parte de la FIFA.

El máximo organismo del fútbol mundial le dedico una publicación con el siguiente mensaje: "Cristiano está listo para que comience su último capítulo".

🦸🇵🇹 @Cristiano is ready for his latest chapter to begin pic.twitter.com/NCHwSzJfVa