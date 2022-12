Sudamérica: ¿qué países declararon feriados nacionales para reconocer los logros deportivos?

La reciente partida del astro brasileño Edson Arantes do Nascimento, conocido popularmente como Pelé, ha remecido el mundo del fútbol y el deporte en general porque se trata de un deportista que consiguió una carrera llena de récords, muchos de los cuales siguen vigentes. En ese sentido, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, declaró tres días de luto nacional en todo el territorio como homenaje al ídolo del Santos FC.

Pero Brasil no es el único país que adopta esta medida para reconocer a sus deportistas. Otras naciones de Sudamérica también buscaron la forma de distinguir los logros deportivos de sus atletas.

Brasil

El Gobierno de Jair Bolsonaro declaró que Brasil estará de luto nacional durante los próximos tres días a causa del fallecimiento del histórico deportista Pelé.

Dolor. El mundo del fútbol llora la partida de "O Rei". Foto: composición LR/GloboVision/ElFutbolero/Marca

Asimismo, el funeral de Edson Arantes do Nascimento durará 24 horas, desde el día lunes 2 de enero hasta el martes 3 de enero, por lo que se recorrerá la calle Santos, pasando por la casa de Doña Celeste, la madre del brasileño, hasta llegar al cementerio vertical Memorial Necrópole Ecuménica, donde el tricampeón mundial será enterrado.

Argentina

Si Brasil tuvo a Pelé, Argentina tuvo a Diego Armando Maradona. ‘Pelusa’ dejó este mundo el 25 de noviembre del 2020 y, a propósito de ello, el Gobierno argentino también declaró tres días de duelo nacional para quien levantó la segunda estrella mundialista de la selección en México 1986.

Recientemente, la tierra del tango volvió a vivir la euforia deportiva cuando Lionel Messi y compañía consiguieron el título del Mundial Qatar 2022. Por ello, la gestión del mandatario Alberto Fernández decretó que el último martes 20 de diciembre fuese feriado para festejar el nuevo título internacional de la Albiceleste.

Histórico. Argentina fue campeona del mundo en Qatar 2022 luego de 36 años. Foto: EFE

Venezuela

Yulimar Andrea Rojas Rodríguez es el nombre de la atleta venezolana que ostenta el récord olímpico en triple salto con una marca de 15,67 metros, conseguido en los Juegos Olímpicos Tokio 2020, y el récord mundial de 15,74 metros, obtenido en el Mundial de Belgrado 2022.

Rojas, en Tokio 2020, logró ser la primera venezolana en consagrarse con una medalla olímpica de oro y, en mérito a ello, recibió múltiples homenajes en su país natal. Particularmente, destaca el Día de Júbilo declarado en el estado de Anzoátegui.

Perú

La Blanquirroja hizo historia en el 2017, cuando en el Estadio Nacional aseguró su clasificación al Mundial de Rusia 2018 tras 36 años de ausencia en la Copa del Mundo. Aquella vez, el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, decretó que el jueves 16 de noviembre de aquel año sea día no laborable para festejar la hazaña de Ricardo Gareca y sus dirigidos.

Recientemente, con Pedro Castillo como jefe de Estado, se declaró día no laborable el lunes 13 de junio del presente año con motivo del cotejo Perú vs. Australia por el repechaje que otorgaba un cupo a Qatar 2022. El resultado fue favorable para los australianos por penales (5 a 4).