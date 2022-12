¿Cuánto calzan Lionel Messi y su familia? La ‘Pulga’ reveló esto en su mensaje a un emprendedor

Lionel Messi se convirtió en campeón del Mundial Qatar 2022 junto a la Albiceleste y en el pueblo argentino enloquecieron de felicidad. La selección argentina volvió a besar la gloria luego de 36 años, cuando Diego Armando Maradona ganó su único título. En ese sentido, la hinchada hizo sentir todo su cariño a los dirigidos por Lionel Scaloni, en especial a la ‘Pulga’, quien recibió un regalo especial por un emprendedor.

El habilidoso jugador de la escuadra parisina brilló en la Copa del Mundo, asumió el liderazgo del grupo y los llevó al triunfo. Apareció en momentos importantes para darle tranquilidad a su equipo, anotó siete goles y dio tres asistencias. Esto conllevó a que sea premiado con el Balón de Oro, reconocimiento al mejor jugador del torneo.

Lionel Messi dio a conocer cuál es su talla, al igual que cada integrante de su familia. “¿Hola, Luciano, todo bien? Soy Leo, quería agradecerte por las ojotas que me mandaste. Están buenísimas y la caja espectacular también. Quería ver si le podías hacer algunas a mis hijos y la rosa del París para mi mujer. Las tallas son 33, 29, 26 y para Antonela, 35. Y a mí las que me quedaron bien son las 42/43. Recién veo los mensajes que me habías mandado”, señaló el jugador.

Lionel Messi y su creativa sandalia. Foto: SportsCenter/Twitter

Messi es campeón del Mundial Qatar 2022

Lionel Messi destiló un gran fútbol y fue determinante para quedarse con el trofeo más deseado por todos. Con la Albiceleste, el Mundial era el único título que le faltaba.