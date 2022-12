Pablo Magnín se sumó a los entrenamientos del FBC Melgar

El delantero Pablo Magnín se integró este martes a los entrenamientos de FBC Melgar. En las fotos difundidas por el club de la calle Consuelo de Arequipa, se ve al deportista practicando junto a sus nuevos compañeros en la jornada que se desarrolló en el estadio de Sachaca.

Magnín, de 32 años, proviene de las filas de Tigre de Argentina, club en el que marcó 33 goles durante las últimas tres temporadas. El atacante disputará el puesto en ofensiva con otros elementos, tales como el goleador histórico Bernardo Cuesta y Luis Iberico. Sobre este último, se conoce que se mantiene el interés de clubes de la MLS.

Para la temporada 2023, el plantel rojinegro tendrá que jugar en dos frentes: la Liga 1 y la Copa Libertadores (en fase de grupos). En este último torneo, el Dominó empezará su participación en el mes de marzo.

FBC Melgar mantiene una base importante del equipo 2022 para el próximo año. Magnín es el refuerzo de mayor renombre. En contraparte, algunos integrantes fueron cedidos en préstamo, como Nicolás Figueroa (a Atlético Grau) o Michel Rassmusen (a Mannucci).

¿Quién es Pablo Magnín?