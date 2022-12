Lionel Messi: el Balón de Oro del Mundial

Por: Carlos Salinas, enviado especial

Un final soñado tuvo Lionel Messi tras conseguir aquella anhelada Copa del Mundo que le fue esquiva en sus últimas cuatro participaciones (2006, 2010, 2014 y 2018).

Luego de muchas críticas por su rendimiento con la ‘Albiceleste’ a lo largo de los años, la ‘Pulga’ mostró a todo el planeta una versión más rebelde y agresiva que recordaba mucho a Diego Armando Maradona, y que al igual que él terminó con la obtención de un mundial.

El liderazgo que mostró el atacante del PSG en los siete partidos no solo le permitió regresar la copa a la nación ‘gaucha’ después de 36 largos años, sino también obtener el balón de oro del Mundial por su tremenda actuación.

A diferencia de la edición de Brasil 2014, donde recibió el mismo reconocimiento, Messi tomó el galardón con una tremenda sonrisa, ya que sabía que era la cereza de un pastel que tomó mucho trabajo y esfuerzo en preparar.

La Copa del Mundo y el balón de oro no fueron los únicos logros de ‘Lio’ en Qatar 2022. Tras concretar su triunfo frente a Francia, el ‘10′ argentino se convirtió en el futbolista con más encuentros disputados en la historia de los mundiales, con 26, superando la marca del exjugador alemán Lothar Matthäus (25).

Asimismo, el nacido en Rosario consiguió afianzarse con sus dos tantos ante los ‘galos’ como el jugador de la ‘Albiceleste’ con más goles marcados en Copas del Mundo. La ‘Pulga’ llegó a un total de 13 anotaciones y dejó atrás el récord que ostentaba Gabriel Batistuta (10).

Lionel Messi anotó dos goles en la final de Qatar 2022 ante Francia. Foto: EFE

“¡Campeones del mundo! Tantas veces lo soñé, tanto lo deseaba que aún no caigo, no me lo puedo creer. Demostramos una vez más que los argentinos cuando luchamos juntos y unidos somos capaces de conseguir lo que nos propongamos”, comunicó Messi a través de sus redes sociales.

Lionel tuvo que batallar durante gran parte de su carrera con varias críticas por su rendimiento con la selección. Sin embargo, aquel muro comenzó a derrumbarse desde la obtención de la Copa América 2021.

Ahora, con el título de campeón del mundo, la ‘Pulga’ se mete en aquel selecto grupo de figuras históricas que han podido alzarse en lo más alto del ‘deporte rey’ a nivel de selección y con el deseo de continuar defendiendo los colores de Argentina.

Con 35 años, Messi es consciente de que sus posibilidades de llegar a la próxima Copa del Mundo son escasas; sin embargo, el nuevo campeón quiere aprovechar todo el tiempo que tenga con la ‘Albiceleste’ para seguir regalando alegrías a toda la afición ‘gaucha’.

“Pero me encanta el fútbol y disfruto de estar con la selección, y quiero seguir viviendo unos partidos más siendo campeón del mundo”, aseguró un extasiado Lionel, quien ahora se sienta en la misma mesa que el recordado Maradona.

Messi recibió felicitación de Neymar

Neymar es uno de los futbolistas que deseaban el trofeo del Mundial. Brasil era clara candidata al título, pero cayó en cuartos de final ante la escuadra de Croacia por tanda de penales.

Luego de varias semanas, el ‘garoto’ reapareció en redes para ver la final de la Copa del Mundo. En cancha estaba su compañero Lionel Messi, por lo que vio el emocionante compromiso.

La victoria fue para Argentina, por lo que Ney no tardó en reaccionar. “Felicidades, hermano Leo Messi”, escribió Neymar con una postal del argentino con el trofeo de la Copa del Mundo.