Selección Peruana: Juan Reynoso apunta al crecimiento

Por: Luis Imaña

Si bien la formación de la selección peruana que enfrentará las próximas eliminatorias es uno de los objetivos más importantes para Juan Reynoso, el DT de la ‘Blanquirroja’ también tiene en su mira la mejora del balompié nacional desde la formación de los jugadores.

El ‘Cabezón’ reveló ayer en conferencia de prensa una de sus principales preocupaciones sobre el futbolista peruano y manifestó su misión para que el ‘equipo de todos’ pueda ser competitivo a nivel mundial.

“Muchos de los jugadores locales vienen con malos hábitos como no comer bien, no hidratarse bien, y eso da ventaja en el plano internacional. Por eso, será importante la compra de la tecnología para que los jugadores no lleguen con altas grasas, bajos en músculos”, declaró Reynoso.

Como una de las soluciones, el estratega de la selección se apoyará en la tecnología. “Necesitamos tener más información de lo que pasa en el día a día. Queremos generar tecnología con el trabajo de GPS, queremos convencer a los clubes para estar más cerca del control”.

Además, Reynoso señaló que la selección peruana cuenta con un universo de 20 a 25 jugadores fijos y buscará disputar amistosos con países europeos para acelerar el proceso de consolidación.

“Es buena la experiencia de ver las ganas de trabajar, cómo se exigen entre ellos. Siempre es importante ganar, se corrige con mejor ánimo ganando. Hay que seguir corrigiendo detalles”, indicó el ‘Cabezón’.