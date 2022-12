¿A qué hora ver Cartaginés vs. Saprissa por semifinales del Torneo de Copa de Costa Rica?

Cartaginés vs. Saprissa EN VIVO se enfrentan desde las 11.00 a. m. (hora de Costa Rica) y 12.00 p. m. (hora de Perú) por la semifinal de vuelta del Torneo de Copa 2022. La transmisión del duelo en el estadio José Rafael ‘Fello’ Meza irá por la señal de FUTV, pero también puedes seguir este y otros partidos de hoy en la cobertura ONLINE de La República Deportes, con las formaciones iniciales, el marcador actualizado minuto a minuto y el resumen con el resultado final.

Cartaginés vs. Saprissa: ficha del partido

Partido Cartaginés vs Saprissa ¿Cuándo juegan? Hoy, domingo 11 de diciembre ¿A qué hora? 11.00 a. m. (Costa Rica), 12.00 p. m. (Perú) ¿Dónde? Estadio José Rafael ‘Fello’ Meza ¿En qué canal? FUTV

Se define al primer finalista del Torneo de Copa 2022 de Costa Rica. Cartaginés, que sacó un triunfazo como visitante en el juego de ida, tiene todo a su favor para asegurar su pase a la definición contra Saprissa, que tendrá que remontar la derrota por 2-0 para clasificar.

Kevin Espinoza y José Quiros anotaron los goles de la victoria para el elenco de Cartago. Para la revancha, Luis Paradela y William Quiros serán baja en el Monstruo y el elenco brumoso, respectivamente, por expulsión.

Los visitantes sacaron una importante victoria. Foto: Club Sport Cartaginés

¿A qué hora juegan Cartaginés vs. Saprissa?

Costa Rica: 11.00 a. m.

México (centro): 11.00 a. m.

Colombia: 12.00 p. m.

Ecuador: 12.00 p. m.

Perú: 12.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 12.00 p. m.

Bolivia: 1.00 p. m.

Venezuela: 1.00 p. m.

Argentina: 2.00 p. m.

Brasil: 2.00 p. m.

Chile: 2.00 p. m.

Paraguay: 2.00 p. m.

Uruguay: 2.00 p. m.

España: 6.00 p. m.

¿Qué canal transmite Cartaginés vs. Saprissa?

En territorio costarricense, la transmisión del Saprissa vs. Cartaginés irá por la señal de FUTV, canal que cuenta con los derechos de varios clubes en los principales torneos del fútbol tico.

¿Dónde sintonizar Cartaginés vs. Saprissa vía FUTV?

Cabletica

Analógico: canal 17

Digital: canal 102 (SD), canal 711 (HD).

Telecable

Analógico: canal 52

Digital: canal 224 (SD), canal 774 (HD).

Tigo

Analógico: canal 10

Digital: canal 16 (SD), canal 728 (HD).

¿Cómo ver Cartaginés vs. Saprissa ONLINE?

Si no quieres perderte el Saprissa vs. Cartaginés por internet, ingresa a la página web soy.tv, en la cual podrás tener acceso al contenido deportivo de FUTV (solo en Costa Rica). En caso no tengas acceso a la misma, también puedes seguir la cobertura ONLINE de La República Deportes.

Cartaginés vs. Saprissa: últimos partidos

Saprissa 0-2 Cartaginés | 07.12.22

Cartaginés 1-2 Saprissa | 28.08.22

Saprissa 1-1 Cartaginés | 06.08.22

Cartaginés 3-1 Saprissa | 17.04.22

Saprissa 2-4 Cartaginés | 22.01.22.

¿Dónde juegan Cartaginés vs. Saprissa?

El escenario de este compromiso será el estadio José Rafael ‘Fello’ Meza, recinto deportivo ubicado en la ciudad de Cartago, con capacidad para 13.500 espectadores.