Richarlison: de crecer en medio de drogas en una favela a ser uno de los mejores futbolistas de Brasil

La selección de Brasil se caracteriza por tener varios estrellas de fútbol en su plantel. Uno de ellos es sin duda Richarlison. El delantero del Tottenham Hotspur FC se estrenó de la mejor forma con la Canarinha en el Mundial Qatar 2022 al marcar dos goles en la victoria contra Serbia. Sin embargo, antes de convertirse en una estrella de la escuadra nacional de su país, el futbolista vivió una dura infancia en una favela del territorio brasileño.

Richarlison de Andrade jugó tan solo en dos equipos de Brasil a nivel profesional, ya que sus buenas actuaciones en el torneo local le permitieron fichar por el Watford de Inglaterra para la temporada 2017-2018. Es a partir de ello que comenzó a destacar en el continente europeo. Hoy integra el plantel del Tottenham Hotspur FC, en el que tiene como compañero a otras estrellas como Harry Kane.

¿Cómo fue la infancia de Richarlison en una favela de Brasil?

En diciembre de 2021, Richarlison reveló en una entrevista al medio español AS que afrontó serias dificultades económicas junto con su familia. “Mi infancia fue muy pobre. Desde pequeño veía a mis padres trabajando todo el día y todos los meses era difícil tener suficiente dinero para llegar al mínimo”, señaló.

Vendió todo tipo de productos para ayudar en la economía del hogar. “Trabajé desde chico vendiendo golosinas, helados o café para ayudar en casa y trabajaba en el campo para ayudar a mis padres”, agregó.

Pero la falta de dinero no fue lo único que afrontó. Otro flagelo al que tuvo que hacerle frente fue a la delincuencia que había en la zona donde vivía. Incluso, según indicó, varios amigos de su infancia terminaron en prisión o asesinados por haberse metido en el mundo de las drogas.

Richarlison tuvo una infancia difícil, aunque no dejó de jugar al fútbol. Foto: composición LR/AFP

Por aquellos años también vivió una experiencia que le marcó para toda la vida. Cuando regresaba de sus entrenamientos, un sujeto le apuntó con un arma y lo amenazó con matarlo, ya que este pensaba que Richarlison vendía estupefacientes.

“Me apuntó con la pistola en la cabeza y me amenazó, pero tuve la tranquilidad de explicarle que estaba de camino a mi casa y que no vendía ni consumía drogas. Me quisieron pegar un tiro, pero el fútbol me salvó la vida literalmente. Si bien es más fácil hablar ahora, se trató de algo que marcó mi infancia y me animó a recorrer un camino muy diferente al que terminaron algunos amigos”, relató.

¿Cómo fueron los primeros años de Richarlison como futbolista?

Sus primeros años como deportista no fueron nada sencillos para Richarlison. Él llegó a considerar la idea de abandonar el fútbol, puesto que ningún club lo aceptaba en su plantel.

“Estuve a punto de dejar el fútbol, pero levanté la cabeza y me fui a Belo Horizonte, solo con el dinero del pasaje de ida para la última prueba que tenía, en el América MG. Si no pasaba, no tenía dinero para volver a Espíritu Santo, a 600 kilómetros de ahí. Di la vida aquella mañana y aprobé”, declaró al citado medio.

A partir de entonces, comenzó a destacar en el club. En 2016, firmó por el Fluminense y al año siguiente viajó hasta Inglaterra para unirse al plantel del Watford FC. Luego pasó a las filas del Everton. Tras una temporada exitosa, el Tottenham Hotspur FC decidió contratarlo.

El delantero brasileño Richarlison juega actualmente en el Tottenham de Inglaterra. Foto: AFP

Debut de Richarlison con Brasil en un Mundial de Fútbol

Richarlison debutó con la selección de Brasil en 2018 en un duelo ante El Salvador. Después de ello disputó la Copa América 2019 y las eliminatorias a la Copa del Mundo 2022. Sus buenas actuaciones lo llevaron a formar parte de la lista de convocados para el Mundial Qatar 2022. En su primer partido en este torneo, anotó los dos únicos goles del encuentro que le dio la victoria a su país.