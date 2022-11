[En Vivo] Junior vs. Santa Fe: ¿a qué hora juegan el partido por la Liga BetPlay 2022?

Junior vs. Santa Fe EN VIVO se juega este miércoles 16 de noviembre a las 4.00 p. m. (hora peruana) por la fecha 4 del cuadrangular de la Liga BetPlay 2022. El encuentro se disputará en el Estadio Metropolitano de Fútbol Roberto Meléndez y tendrá transmisión de Win Sports. En caso no puedas acceder, La República Deportes tendrá una cobertura ONLINE del compromiso.

Junior vs. Santa Fe: ficha del partido

Partido Junior vs. Santa Fe Fecha Miércoles 16 de noviembre Hora 4.00 p. m. (hora peruana) Canal Win Sports Lugar Estadio Metropolitano de Fútbol Roberto Meléndez

¿A qué hora juegan Junior vs. Santa Fe?

En horario peruano, el encuentro entre Junior y Santa Fe se jugará este miércoles 16 de noviembre a las 4.00 p. m. Revisa el horario según tu región:

Colombia: 4.00 p. m.

México (centro): 3.00 p. m.

Ecuador: 4.00 p. m.

Perú: 4.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 4.00 p. m.

Bolivia: 5.00 p. m.

Venezuela: 5.00 p. m.

Argentina: 6.00 p. m.

Brasil: 6.00 p. m.

Chile: 6.00 p. m.

Paraguay: 6.00 p. m.

Uruguay: 6.00 p. m.

España: 10.00 p. m.

¿Qué canal transmite Junior vs. Santa Fe?

En territorio colombiano, la señal de Win Sports+ será la encargada de televisar el compromiso. Este canal deportivo cuenta con los derechos en exclusiva de la Liga BetPlay.

¿Cómo ver Junior vs. Santa Fe ONLINE?

Para que no te pierdas el Junior vs. Santa Fe por internet, sintoniza Win Sports ONLINE, servicio disponible para los suscriptores de Win Sports. En caso de que no tengas acceso al mismo, también puedes informarte a través de la cobertura de La República Deportes.

¿Dónde juegan Junior vs. Santa Fe?

El Estadio Metropolitano de Fútbol Roberto Meléndez será el escenario de este compromiso. El recinto se ubica en Barranquilla, Colombia y cuenta con capacidad para albergar a casi 46.692 espectadores.