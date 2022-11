Manchester United castigaría a su estrella Cristiano Ronaldo con una millonaria multa luego de las controversiales declaraciones que tuvo este contra el club y el actual estratega, Erik Ten Hag. Desde la prensa británica, filtraron la cantidad que tendría que pagar el ‘Bicho’ por sus despiadadas críticas.

De acuerdo con el diario Metro, la sanción disciplinaria ascendería a un millón de libras esterlinas (aproximadamente 1 117 000 dólares). Esta sería, de momento, la única medida tomada por la directiva del United, que más temprano, este lunes, anunció en un comunicado que considerará su respuesta al jugador “una vez que se hayan establecido todos los hechos”.

“La institución quiere mantener el enfoque en la segunda mitad de la temporada y en el impulso, la creencia y la unión que se está construyendo entre los jugadores, el entrenador, el cuerpo técnico y los hinchas”, fue el pronunciamiento del conjunto de Old Trafford.

Cristiano Ronaldo tiene contrato con Manchester United hasta mediados del 2023. Foto: AFP

¿Qué dijo Cristiano Ronaldo?

El último domingo, el diario The Sun compartió la entrevista entre ‘CR7′ y el periodista Piers Morgan, en la cual el hombre de prensa habló sin tapujos acerca de los malos momentos que vivió en los últimos meses en el equipo, así como de su relación con el DT neerlandés.

“El Manchester United intentó forzar mi salida. No solo el entrenador, sino también el resto de personas que rodean al club. Me sentí traicionado. Siento que algunas personas no me querían en el Manchester United, no solo este año, sino también la temporada pasada. Me tratan como a una oveja negra”, declaró Cristiano.

Acerca de Ten Hag, sostuvo que no le tenía respeto porque tampoco lo percibía de parte suya. “Si no me respeta, nunca le voy a respetar”, indicó.