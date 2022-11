André Carrillo tras no poder asistir al concierto de Bad Bunny: “Benito, sorry”

Se quedó sin verlo en directo. Bad Bunny desató la locura de miles de fanáticos peruanos con su primera presentación en el Estadio Nacional, como parte de su gira “World’s Hottest Tour”.

Si bien el ‘Conejo Malo’ cantó sus mayores éxitos en el primer show que presentará en la capital, muchos admiradores no lograron ingresar al recinto, siendo este el caso del seleccionado nacional André Carrillo.

¿Qué dijo André Carrillo?

El futbolista compartió una historia en redes sociales donde le pide perdón a Bad Buny por no ir al concierto. El deportista se mostró bastante apenado y consiguió conmover muchos usuarios que, justo como él, no pudieron ver al intérprete en vivo. “Benito, sorry por no estar presente. Really sad (Realmente triste). Disfrútenlo, pueblo peruano ”, escribió Carrillo.

André Carrillo comparte su pena al no ir al concierto de Bad Bunny. Foto: André Carrillo/Instagram

¿Qué figuras del espectáculo fueron al concierto de Bad Bunny?

Los fans de ‘Benito’ esperaban con ansias el primer concierto de su ídolo en nuestro país, el último domingo 13 de noviembre, en el Estadio Nacional. Al igual que muchos seguidores del cantante puertorriqueño, algunos famosos estuvieron presente en este masivo evento.

Algunas figuras del espectáculo tuvieron ciertos inconvenientes a la hora de ingresar el recinto, otros no vivieron sobresaltos, pero finalmente todos vibraron al ritmo del artista urbano. Conoce, a continuación, la lista de famosos que asistieron al concierto: