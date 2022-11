Barcelona vs. Aucas EN VIVO: hora, canal y minuto a minuto de la final de la LigaPro de Ecuador

VER Barcelona vs. Aucas EN VIVO. Ambos equipos se enfrentan este domingo 13 de noviembre, desde las 6.00 p. m. (hora peruana y ecuatoriana), por la final de vuelta de la LigaPro de Ecuador 2022 en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda. El encuentro será televisado por la señal de GolTV y la plataforma de Star Plus. Para que no te pierdas este compromiso y los partidos de hoy, puedes ver la transmisión de la Serie A de Ecuador en La República Deportes.

