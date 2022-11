Grupo E del Mundial: equipos, fixture, mejores jugadores y tabla de posiciones en Qatar 2022

La Copa del Mundo de Qatar 2022 está lista para comenzar. A pocos días del inicio de la cita mundalista, los equipos de todos los grupos se dirigen al país asiático para concentrar. En el Grupo E, los equipos se alistan para el debut el día miércoles 23 de noviembre. A continuación, revisa todos los detalles.

¿Qué equipos están en el Grupo E del Mundial Qatar 2022?

El Grupo E está conformado por España, Alemania, Japón y Costa Rica.

Fixture Grupo E Mundial Qatar 2022

La primera fecha se jugará el miércoles 23 de noviembre: Alemania vs. Japón (8.00 a. m.) y España vs. Costa Rica (11.00 a. m.). La segunda fecha será el 27 de noviembre y tendrá los partidos entre Costa Rica vs. Japón (5.00 a. m.) y España vs. Alemania (2.00 p. m.). La última fecha del grupo será el 1 de diciembre y tendrá encuentros en simultáneo: Japón vs. España y Alemania vs. Costa Rica (2.00 p. m.) Todos los horarios corresponden a Perú.

¿Quiénes son los mejores jugadores del Grupo E del Mundial Qatar 2022?

España - Pedri

Pedri . Foto: AFP

Alemania - Jamal Musiala

Jamal Musiala. Foto: AFP

Costa Rica - Keylor Navas

Keylor Navas. Foto: AFP

Japón - Takefusa Kubo

Takefusa Kubo. Foto: AFP

¿Quiénes podrían ser sus rivales en octavos del Mundial Qatar 2022?

El primero del Grupo E podría enfrentar al segundo del Grupo F, que podría ser Bélgica, Croacia, Canadá y Marruecos. El segundo del Grupo E chocará con el primero del Grupo F.

Tabla del Grupo E Mundial Qatar 2022