Futbolista del Manchester City confesó por qué jugaría por Australia y rechazaría a Perú

¿Con el verdugo? Luego de la dolorosa derrota en el repechaje al Mundial Qatar 2022, la selección peruana podría sufrir otro revés por parte de Australia. El combinado oceánico tendría en su radar al joven jugador de raíces incaicas Alexander Robertson, quien hace poco comenzó a entrenar con el primer equipo del Manchester City.

Recordemos que el exentrenador de la sub-20 Gustavo Roverano reveló que la FPF perdió contacto con el futbolista. “Aún no tiene los documentos para que esté con nosotros. Con él se ha perdido la comunicación, la gente de captación tuvo contacto siempre con él y con su papá, sabemos que por el momento no estaba jugando”, remarcó en diálogo con RPP en setiembre.

Alexander Robertson pertenece al Manchester City desde el 2017. Foto: composición/Instagram/Manchester City

Ante este escenario, la prensa australiana conversó con el lateral de 19 años y, de acuerdo a sus declaraciones, parece que se aleja de la Bicolor.

“No clasificaría a ningún otro lugar como mi hogar, aparte de Australia. Crecí allí desde que era niño, sé todo sobre mi origen y, obviamente, mi abuelo y mi papá jugaron para Australia. Así que, si tuviera que hacer eso (jugar por Australia), sería un momento de mucho orgullo para mi familia y para mí”, reflexionó para el medio The Sydney Morning Herald.

Alexander Robertson sobre su futuro. Foto: captura web/The Sydney Morning Herald

Si bien el defensor también puede representar a las selecciones de Escocia o Inglaterra, mencionó que el estratega de los Socceroos, Graham Arnold, dialogó con su padre y no descarta sumarse al elenco australiano para afrontar el Mundial sub-20 del 2023.

“Es muy difícil, pero, con la gente adecuada a mi alrededor y el apoyo adecuado, creo que tomaré la mejor decisión. Todos los países tienen sentimientos diferentes para mí. No he jugado para Inglaterra en el último año debido a que no jugué por las lesiones. Pero si Australia llama a la puerta para la Copa del Mundo, entonces sería muy difícil decir que no, y tendría que pensarlo mucho”, agregó.