[En Vivo] Libertad vs. Guaraní: ¿a qué hora juegan el partido por la Primera División de Paraguay?

Libertad vs. Guaraní EN VIVO se juega, este jueves 27 de octubre a las 3.00 p. m. (hora peruana), por la fecha 17 de la Primera División de Paraguay. El partido se disputará en el estadio Rogelio S. Livieres y tendrá la transmisión de Tigo Sports. En caso no puedas acceder, La República Deportes tendrá una transmisión ONLINE del minuto a minuto, los goles y el resumen del encuentro.

Libertad vs. Guaraní: ficha del partido

Partido Libertad vs. Guaraní Fecha Jueves 27 octubre Hora 3.00 p. m. (hora peruana) Canal Tigo Sports Lugar Estadio Rogelio S. Livieres

¿A qué hora juegan Libertad vs. Guaraní?

El encuentro entre Libertad vs. Guaraní se jugará este jueves 27 de octubre a las 3.00 p. m. (horario peruano). Revisa los horarios según tu región:

Paraguay: 5.00 p. m.

Colombia: 3.00 p. m.

Ecuador: 3.00 p. m.

México: 3.00 p. m.

Perú: 3.00 p. m.

Bolivia: 4.00 p. m.

Venezuela: 4.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 4.00 p. m.

Argentina: 5.00 p. m.

Brasil: 5.00 p. m.

Chile: 5.00 p. m.

Uruguay: 5.00 p. m.

España: 10.00 p. m.

¿Qué canal transmite Libertad vs. Guaraní?

En territorio paraguayo, el canal encargado de televisar el Libertad vs. Guaraní será Tigo Sports, señal que cuenta con los derechos de la Copa de Primera APF 2022.

¿Cómo ver Libertad vs. Guaraní ONLINE?

Para que no te pierdas el Libertad vs. Guaraní por internet, ingresa a la página web de Tigo Sports con tu número de cliente o descarga la app Tigo Sports (solo en Paraguay). En caso no tengas acceso a ninguno de estos, también puedes informarte a través de La República Deportes.

¿Dónde juegan Libertad vs. Guaraní?

El escenario de este compromiso será el estadio Rogelio S. Livieres, recinto deportivo ubicado en la ciudad de Asunción, Paraguay. Este coloso fue inaugurado en 1986 y tiene capacidad para albergar a más de 8.000 espectadores.