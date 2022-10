Pablo Lavallén: Tenemos cero garantías de justicia para el partido ante Grau

El entrenador del FBC Melgar fue expulsado y suspendido dos fechas en el partido ante ADT de Tarma, en el que los arequipeños fueron visitantes. El DT no tuvo posibilidad de defenderse y el club apeló la sanción; sin embargo, no logró estar en la zona técnica durante los duelos ante Ayacucho FC y Universitario en Lima.

Frente a esto, Pablo Lavallén mostró su molestia al saber que el compromiso con Atlético Grau, programado para este lunes a las 3.00 p. m. en Piura, no será televisado. “Nos queda esperar que la gente que sea designada para dirigir el partido lo haga de la mejor manera. No hemos tenido buenas experiencias cuando no trasmiten nuestros partidos de visita. Para el partido ante Grau tenemos cero garantías”, precisó en declaraciones para la prensa.

El FBC Melgar está en la pelea por ganar el título nacional, para lo cual tiene como rivales directos a Sporting Cristal y Alianza Lima. Si los rojinegros, se mantienen en el primer o segundo lugar del acumulado, jugarán directamente la final.

Al respecto, Pablo Lavallén afirmó: “Hay equipos que no viajan nada porque juegan en la misma ciudad, parecería algo tendencioso. Simplemente lo comunicamos, es la realidad y la verdad. El fútbol es un negocio que deja plata. La conveniencia que deja dinero está enfocada más a determinados equipos que no son los de provincias, que son los que siempre tienen menos posibilidades”.

Por la fecha 18 del torneo Clausura, el Rojinegro visitará a Atlético Grau de Piura. En este compromiso no está confirmada la vuelta de Bernardo Cuesta, quien fue baja por un virus que lo afectó al estómago; no obstante, estarán habilitados Paolo Reyna, Jean Pierre Archimbaud y Horacio Orzán.

“El proyecto de Melgar está orientado a tener seis o siete jóvenes en cada partido, así debería ser en todos los clubes. Estoy contento con el trabajo de los chicos en el triunfo ante Boys. Seguimos en la pelea, dependemos de nosotros”, sostuvo.