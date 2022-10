Liverpool vs. West Ham: ¿a qué hora y dónde juegan por la Premier League?

¿Cuándo juega Liverpool vs. West Ham EN VIVO? Tras el triunfazo ante los ciudadanos, los Reds recibirán a los Hammers este miércoles 19 de octubre a la 1.30 p. m. (hora peruana) por la jornada 12 de la Premier League 2022-23 en Anfield. La transmisión de este choque estará a cargo de la plataforma de streaming Star Plus y podrás seguir las incidencias en la web de La República Deportes.

Los dirigidos por Jürgen Klopp necesitan una nueva victoria para seguir escalando casillas. Actualmente, están ubicados en la octava posición con 13 puntos a solo tres del último lugar que clasifica a torneos internacionales. Por otro lado, el West Ham marcha en la posición 13 con 11 unidades.

¿Cuándo, dónde y a qué hora juegan Liverpool vs. West Ham?

El partido entre Liverpool vs. West Ham está pactado para este miércoles 19 de octubre a la 1.30 p. m. (hora peruana) en Anfield.

Perú, México, Ecuador, Colombia: 1.30 p. m.

Bolivia, Venezuela, Paraguay: 2.30 p. m.

Argentina, Uruguay, Brasil, Chile: 3.30 p. m.

¿En qué canal ver Liverpool vs. West Ham?

La transmisión del Liverpool vs. West Ham estará a cargo de la plataforma de streaming Star Plus para toda Sudamérica.

¿Cómo ver Liverpool vs. West Ham ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del Liverpool vs. West Ham por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Liverpool vs. West Ham?

Para acceder a Star Plus para ver el Liverpool vs. West Ham, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.