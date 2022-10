‘Checho’ Ibarra reveló que Franco Navarro le dio una lección de vida: “lo miraba con cara de loco”

El exjugador Sergio ‘Checho’ Ibarra contó una anécdota que lo dejo marcado en su momento. Cuando aún era futbolista, el argentino fue dirigido por el técnico peruano Franco Navarro y eran frecuentes los cruces entre ambos cada vez que el ‘Checho’ era reemplazado por otro jugador. El DT lo llamó para conversar y le hizo entender muchas cosas.

El comentarista deportivo, quien labora en Latina, estaba presentando el resumen de los encuentros del fin de semana y se mostró la imagen de Lionel Messi. El astro argentino fue sustituido y se fue muy molesto del campo de juego. En ese momento, sus compañeros de set le dijeron al ‘Checho’ que él también era así.

Tras ello, el exjugador contó la lección que le dejó Franco Navarro. “A mí no me gustaba que cambien. Lo miraba a Franco Navarro y le decía (molesto): ‘¿a mí?’, haciendo gestos. Una vez me dijo: ‘estoy cansado que cada vez que te cambie, me empieces a mirar con esa cara de loco y me hagas gestitos con la boca’. Yo le dije que un futbolista quiere jugar siempre. Me replicó: ‘ya te vas a dar cuenta cuando seas técnico, que los cambios los tienes que hacer sí o sí, más allá si ha jugado bien o mal’. Ahí yo recién entendí”, puntualizó.

Trayectoria del ‘Checho’

Sergio Ibarra llegó al fútbol peruano en 1992 para jugar con el Ciclista Lima; a partir de ahí comenzaría su legado en el fútbol peruano. Así, registra 274 goles en la Primera División de Perú. A continuación, los equipos en donde jugó.