➨Real Madrid vs. Leipzig: ¿dónde ver el partido por la UEFA Champions League 2022-23?

¿Dónde ver Real Madrid vs. Leipzig? | Este, miércoles 14 de septiembre, Real Madrid y RB Leipzig se enfrentarán por la segunda fecha de la UEFA Champions League 2022-23. El duelo comenzará a las 2.00 p. m. (hora peruana) y se disputará en el estadio Santiago Bernabéu de la ciudad de Madrid, España. El duelo será transmitido a través de ESPN 2 y Star Plus. En caso de que no cuentes con estos servicios, puedes seguir el minuto a minuto de este y otros partidos de hoy por La República Deportes.

Real Madrid vs. Leipzig: ficha del partido

Partido Real Madrid vs. Leipzig ¿Cuándo juegan? Miércoles 14 de septiembre ¿A qué hora? 2.00 p. m. (hora peruana) ¿Dónde? Estadio Santiago Bernabéu ¿En qué canal? ESPN 2 y Star Plus

Jugador del Leipzig se rinde ante el Real Madrid

El sueco Emil Forsberg, jugador del RB Leipzig, destacó del Real Madrid, su rival este miércoles en la Liga de Campeones, que “está acostumbrado a ganar” y que “tiene mucha experiencia”.

”La experiencia de este club en la Champions lo deja todo claro, están acostumbrados a ganar. Tienen mucha experiencia y saben lo que tienen que hacer cuando salen a jugar”, dijo en rueda de prensa.

¿A qué hora juegan Real Madrid vs. Leipzig?

Perú: 2.00 p. m.

Colombia: 2.00 p. m.

Ecuador: 2.00 p. m.

Bolivia: 3.00 p. m.

Chile: 3.00 p. m.

Paraguay: 3.00 p. m.

Venezuela: 3.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 3.00 p. m.

Argentina: 4.00 p. m.

Brasil: 4.00 p. m.

Uruguay: 4.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

¿Qué canal transmite Real Madrid vs. Leipzig?

El duelo entre españoles y alemanes se podrá ver a través de ESPN 2 y Star Plus en Latinoamérica. Revisa qué canales sintonizar y cómo acceder a la plataforma de streaming.

¿Dónde ver Real Madrid vs. Leipzig EN VIVO ONLINE GRATIS vía ESPN 2?

Consulta la siguiente guía de canales para saber desde dónde ver ESPN 2 de acuerdo a la región en la que te ubiques y el operador de TV paga que tengas contratado.

Argentina: canal 25 y 155 (Antina), canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 104 Y 1009 (Telecentro), canal 23 y 102 (Cablevisión), canal 15, 103 y 1003 (Supercanal), canal 18 y 202 (Cabletel), canal 22, 103 y 822 (Express), canal 18, 101 y 616 (Cablevideo Digital)

Bolivia: canal 41 (Entel), canal 510 y 702 (Tigo)

Chile: canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 482 y 886 (Movistar TV), canal 175 y 475 (Claro TV)

Colombia: canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 486 y 886 (Movistar TV), canal 26 y 246 (Tigo), canal 510 y 1510 (Claro TV)

Ecuador: canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 202 y 734 (Grupo TV Cable), canal 90 y 590 (Claro TV)

Paraguay: canal 104 (Tigo)

Perú: canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 486 y 886 (Movistar TV satélite), canal 506 y 741 (Movistar TV cable), canal 40 (Star Globalcom), canal 64 y 521 (Claro TV)

Uruguay: canal 622 y 1622 (DirecTV)

Venezuela: canal 622 y 1622 (SimpleTV), canal 485 (Movistar TV), canal 105 y 106 (Inter Satelital), canal 503 (CANTV), canal 43 (Vencable), canal 39 (TV Zamora).

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Real Madrid vs. Leipzig?

Para acceder a Star Plus para ver el Real Madrid vs. Leipzig, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Cómo ver Real Madrid vs. Leipzig ONLINE GRATIS?

Si deseas ver Real Madrid vs. Leipzig de manera ONLINE GRATIS, puedes hacerlo a través de la transmisión EN VIVO de La República Deportes, que transmitirá EN DIRECTO el minuto a minuto, estadísticas, alineaciones, todos los goles y mucho más.

Real Madrid vs. Leipzig: historial

Esta será la primera vez que ambos equipos se enfrenten en su historia.

Real Madrid vs. Leipzig: posibles alineaciones

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Rüdiger, Alaba, Mendy; Modrić, Tchouameni, Camavinga; Valverde, Rodrygo y Vinícius Júnior

RB Leipzig: Gulácsi; Simakan, Gvardiol, Orbán, Raum; Laimer, Schlager; Nkunku, Forsberg, Szoboszlai; y Werner

Real Madrid vs. Leipzig: pronósticos de las casas de apuestas

Betsson: gana Real Madrid (1,55) | Empate (4,65) | Leipzig (5,50)

Inkabet: gana Real Madrid (1,55) | Empate (4,50) | Leipzig (5,50)

Doradobet: gana Real Madrid (1,58) | Empate (4,75) | Leipzig (5,33)

Meridianbet: gana Real Madrid (1,59) | Empate (4,57) | Leipzig (4,97)

Te apuesto: gana Real Madrid (1,59) | Empate (4,50) | Leipzig (5,00).

¿Dónde se juega el Real Madrid vs. Leipzig?

Real Madrid vs. Leipzig por el Grupo F de la Champions League se disputará en el mítico estadio Santiago Bernabéu de la ciudad de Madrid, España, con capacidad para 81.044 espectadores.