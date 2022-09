[En Vivo] Manchester City vs. Borussia Dortmund: ¿cómo ver el duelo por la Champions League 2022-23?

Manchester City vs. Borussia Dortmund se enfrentan EN VIVO este miércoles 14 de septiembre, desde las 2.00 p. m. (hora peruana), por la segunda jornada del Grupo G de la UEFA Champions League 2022-23. Este encuentro se disputará en el Etihad Stadium y será transmitido por la señal de ESPN 3 y Star Plus. Además, puedes seguir todas las incidencias del encuentro a través de la web de La República Deportes.

Manchester City vs. Borussia Dortmund: últimas noticias 21:23 ¿Cuánto paga un gol de Erling Haaland? Revisa las cuotas de las principales casas de apuestas deportivas por un tanto del delantero noruego en la siguiente nota. 21:01 ¿Qué piensa Haaland sobre Julián Álvarez? En una entrevista para Telemundo, el delantero noruego elogió al jugador argentino. “Julián es un futbolista increíble, con mucho talento. Tengo que decir que él es muy bueno, me recuerda un poco a Sergio Agüero. Si lo viste en el partido contra Nottingham Forest fue increíble y también podemos jugar juntos. Esto es realmente importante”, dijo. "Me gusta jugar con él, podemos jugar el uno con el otro. Va a ser un muy buen futbolista”, agregó. 19:55 ¿Cómo va el historial entre ambos equipos? Así quedaron los últimos cuatro duelos entre ingleses y alemanes por la Champions League: Borussia Dortmund 1-2 Manchester City | 14.4.2021 Manchester City 2-1 Borussia Dortmund | 6.4.2021 Borussia Dortmund 1-0 Manchester City | 4.12.2012 Manchester City 1-1 Borussia Dortmund | 3.10.2012. 18:32 Guardiola confía en Haaland y Akanji Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, habló sobre su rival y destacó a Haaland y Akanji. "Conocen a los jugadores del Dortmund mejor que yo. Estuvieron allí dos o tres temporadas, Manuel estuvo más tiempo. Mañana veremos si esto nos beneficia o no. Hemos hablado en términos generales, nada específico", dijo el entrenador español durante una conferencia de prensa. 17:47 ¿Cuál sería el 'once' de Borussia Dortmund? Así alinearía el equipo alemán: Alexander Meyer; Thomas Meunier, Niklas Sule, Nico Schlotterbeck, Raphaël Guerreiro; Salih Ozcan, Jude Bellingham; Julian Brandt, Marco Reus, Gio Reyna; Anthony Modeste. 17:46 ¿Cómo formará Manchester City? El equipo de Pep Guardiola saldrían con el siguente equipo: Ederson; Joao Cancelo, Rúben Dias, Manuel Akanji, Sergio Gómez; Bernardo Silva, Rodri, Kevin De Bruyne; Phil Foden, Erling Haaland y Jack Grealish. 17:30 ¿Cómo quedaron los grupos tras los partidos de hoy? 17:18 ¿En qué canal ver Manchester City vs. Borussia Dortmund? El compromiso Manchester City vs. Borussia Dortmund EN VIVO por la Champions League 2022-23 se transmitirá a través de ESPN 3 y Star Plus para toda Sudamérica. 17:03 ¿Cómo llegan ambos equipos? En la primera fecha, Manchester City goleó 4-0 a Sevilla en condición de visita, mientras que en la Premier League no pudo jugar ante Tottenham debido a que el cotejo fue pospuesto por el deceso de la reina Isabel II. Además, el goleador Erling Haaland se reencontrará con su antiguo equipo. Por su parte, Borussia Dortmund también goleó en su debut al Copenhague por 3-0 y es líder del grupo junto a los citizens. Sin embargo, en la Bundesliga, cayó ante el RB Leipzig (3-0). 16:59 Manchester City vs. Borussia Dortmund Buenas tardes queridos lectores de La República. Tras los encuentros de la Champions League de hoy, 13 de septiembre, les traemos la previa y últimas noticias del duelo entre Manchester City y Borussia Dortmund.

Manchester City vs. Borussia Dortmund: ficha del partido

Partido Manchester City vs. Borussia Dortmund ¿Cuándo juegan? Miércoles 14 de septiembre ¿A qué hora juegan? 2.00 p. m. (hora peruana) ¿Qué canal transmite? ESPN 3 y Star Plus ¿Dónde juegan? Etihad Stadium

Manchester City vs. Borussia Dortmund: posibles alineaciones

Manchester City: Ederson; João Cancelo, Rúben Dias, Manuel Akanji, Sergio Gómez; Kevin de Bruyne, Rodri, Philip Foden; Bernardo Silva, Erling Haaland y Jack Grealish. DT: Pep Guardiola.

Borussia Dortmund: Alexander Meyer; Thomas Meunier, Niklas Süle, Nico Schlotterbeck, Raphaël Guerreiro; Salih Ozcan, Jude Bellingham, Marius Wolf; Marco Reus, Julian Brandt y Anthony Modeste. DT: Edin Terzic.

¿A qué hora juegan Manchester City vs. Borussia Dortmund?

Colombia: 2.00 p. m.

Ecuador: 2.00 p. m.

México: 2.00 p. m.

Perú: 2.00 p. m.

Bolivia: 3.00 p. m.

Chile: 3.00 p. m.

Paraguay: 3.00 p. m.

Venezuela: 3.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 3.00 p. m.

Argentina: 4.00 p. m.

Brasil: 4.00 p. m.

Uruguay: 4.00 p. m.

España: 10.00 p. m.

¿Qué canal transmite el Manchester City vs. Borussia Dortmund?

El duelo entre Manchester City vs. Borussia Dortmund EN VIVO por la Champions League 2022-23 se transmitirá a través de ESPN 3 y Star Plus para toda Sudamérica.

¿Qué canal es ESPN 3?

Si no quieres perderte la transmisión del enfrentamiento entre Manchester City vs. Borussia Dortmund vía ESPN 3, sintoniza los siguientes canales, según el país y operador:

Bolivia: canal 42 (Entel), canal 515 y 703 (Tigo).

Chile: canal 623 y 1623 (DirecTV), canal 495 y 887 (Movistar TV), canal 176 y 476 (Claro TV), canal 153 y 842 (VTR), canal 54 (CMET).

Colombia: canal 623 y 1623 (DirecTV), canal 488 y 887 (Movistar TV), canal 512 y 1512 (Claro TV), canal 29 (Conexión Digital Express).

Ecuador: canal 623 y 1623 (DirecTV), canal 204 y 736 (Grupo TV Cable).

Perú: canal 623 y 1623 (DirecTV), canal 488 y 887 (Movistar TV satélite), canal 508 y 742 (Movistar TV cable), canal 70 (Star Globalcom), canal 66 y 524 (Claro TV), canal 79 (Cablemás).

Venezuela: canal 623 y 1623 (SimpleTV), canal 488 y 887 (Movistar TV), canal 108 (Inter Satelital), canal 57 y 193 (Inter), canal 41 (TV Zamora).

¿Cómo acceder a Star Plus?

Si quieres seguir el Manchester City vs. Borussia Dortmund por internet, sintoniza la señal de Star Plus, servicio de streaming de la cadena ESPN. En caso de que no tengas acceso al mismo, también puedes informarte a través de La República Deportes desde su página web.

¿Dónde juegan Manchester City vs. Borussia Dortmund?

El encuentro entre el Manchester City vs. Borussia Dortmund se disputará en el Etihad Stadium, ubicado en la ciudad de Manchester, Inglaterra.