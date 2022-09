✓ Alianza Universidad vs. Unión Comercio: ¿dónde ver el partido de hoy por la Liga 2?

MIRA AQUÍ EN VIVO Alianza Universidad vs. Unión Comercio | Ambos equipos se enfrentarán por la fecha 11 de la Liga 2 2022 este viernes 9 de septiembre. El duelo iniciará a las 7.00 p. m. (hora peruana) y podrás seguirlo a través del minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy en la web de La República Deportes.

Alianza Universidad vs. Unión Comercio: ficha del partido

Partido Alianza Universidad vs. Unión Comercio ¿Cuándo juegan? HOY, 9 de septiembre ¿A qué hora? 7.00 p. m. ¿Dónde? Estadio Municipal “Heraclio Tapia León” ¿En qué canal? La República Deportes

¿A qué hora juegan Alianza Universidad vs. Unión Comercio?

En horario peruano, el encuentro entre Alianza Universidad y Unión Comercio por la jornada 11 de la Liga 2 iniciará a las 7.00 p. m.

¿Qué canal transmite Alianza Universidad vs. Unión Comercio?

Alianza Universidad vs. Unión Comercio no será televisado. No obstante, puedes conocer aquí cómo seguir el partido GRATIS POR INTERNET.

¿Cómo ver Alianza Universidad vs. Unión Comercio ONLINE GRATIS?

Si deseas ver Alianza Universidad vs. Unión Comercio de manera ONLINE GRATIS, puedes hacerlo a través de la transmisión EN VIVO de La República Deportes, que transmitirá EN DIRECTO el minuto a minuto, estadísticas, alineaciones, todos los goles y mucho más.

Alianza Universidad vs. Unión Comercio: pronóstico

Betsson: gana Alianza Universidad (2,75) | Empate (3,20) | Unión Comercio (2,35)

Inkabet: gana Alianza Universidad (2,88) | Empate (3,25) | Unión Comercio (2,25)

Doradobet: gana Alianza Universidad (2,85) | Empate (3,25) | Unión Comercio (2,25)

Meridianbet: gana Alianza Universidad (2,84) | Empate (3,18) | Unión Comercio (2,25)

Te apuesto: gana Alianza Universidad (2,80) | Empate (3,20) | Unión Comercio (2,22).

¿Dónde juegan Alianza Universidad vs. Unión Comercio?

El partido Alianza Universidad vs. Unión Comercio por la Liga 2 se disputará en el estadio Municipal Heraclio Tapia León, ubicado en la ciudad de Huánuco y con capacidad para 25.000 espectadores.