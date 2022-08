¿A qué hora juegan PSG vs. Mónaco por la Ligue 1 2022-23?

¿Dónde ver PSG vs. Mónaco? | Este domingo 28 de agosto, PSG y Mónaco se enfrentarán por la cuarta jornada de la Ligue 1 2022-23. El duelo comenzará a la 1.45 p. m. (hora peruana) y se disputará en el Parque de los Príncipes de la ciudad de París, Francia.

PSG vs. Mónaco: ficha del partido

Partido PSG vs. Mónaco ¿Cuándo juegan? Domingo, 28 de agosto ¿A qué hora? 1.45 p. m. (hora peruana) ¿Dónde? Parque de los Príncipes ¿En qué canal? ESPN y Star Plus

¿A qué hora juegan PSG vs. Mónaco?

Perú: 1.45 p. m.

Colombia: 1.45 p. m.

Ecuador: 1.45 p. m.

Bolivia: 2.45 p. m.

Chile: 2.45 p. m.

Paraguay: 2.45 p. m.

Venezuela: 2.45 p. m.

Argentina: 3.45 p. m.

Brasil: 3.45 p. m.

Uruguay: 3.45 p. m.

PSG vs. Mónaco: pronóstico de las casas de apuestas

Betsson: gana PSG (1,17) | Empate (7,20) | Mónaco (14,00)

Inkabet: gana PSG (1,19) | Empate (7,75) | Mónaco (12,00)

Doradobet: gana PSG (1,23) | Empate (7,50) | Mónaco (11,00)

Meridianbet: gana PSG (1,21) | Empate (7,56) | Mónaco (10,94)

Te apuesto: gana PSG (1,21) | Empate (7,60) | Mónaco (11,00).

PSG vs. Mónaco: canal para ver en Perú

Si quieres disfrutar el PSG vs. Mónaco en territorio peruano, deberás sintonizar la señal de ESPN. Asimismo, puedes verlo de manera ONLINE vía Star Plus.

¿Dónde VER EN VIVO PSG vs. Mónaco vía ESPN?

Perú: 504 SD y 740 HD (Movistar TV, cable), 483 SD y 884 HD (Movistar TV satelital), 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 65 SD y 523 HD (Claro TV, cable), 36 SD y 1711 HD (Claro TV, satélite).

Argentina: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal).

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV).

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite).

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR).

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT).

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital).

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV).

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital).

México: 548 SD y 1550 HD (Sky), 501 (Star TV).

PUEDES VER: Así celebró Miguel Trauco su cumpleaños mientras se encuentra sin equipo

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el PSG vs. Mónaco?

Para acceder a Star Plus para ver el PSG vs. Mónaco, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

PSG vs. Mónaco: alineaciones

PSG: Gianluigi Donnarumma; Sergio Ramos, Presnel Kimpembe, Marquinhos; Achraf Hakimi, Marco Verratti, Renato Sanches, Nuno Mendes; Lionel Messi, Neymar y Kylian Mbappé.

Mónaco: Alexander Nübel; Ruben Aguilar, Axel Disasi, Benoit Badiashile, Caio Henrique; Krepin Diatta, Mohamed Camara, Youssof Fofana, Minamino; Embolo y Ben Yedder.

¿Dónde juegan PSG vs. Mónaco?

El PSG vs. Mónaco por la Ligue 1 2022-23 se disputará en el estadio Parque de los Príncipes de París, Francia.