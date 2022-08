¡Con el tridente desde el inicio! Así alinearían PSG y Mónaco por la Ligue 1

PSG y Mónaco se enfrentan este 28 de agosto en el Parque de los Príncipes por la cuarta fecha de la Ligue 1 2022-23. Los parisinos llegan de aplastar a todos sus rivales y con Messi, Neymar y Mbappé endiablados; hasta el punto de liderar la tabla de goleadores. Primero está el brasileño con cinco tantos, le sigue ‘Donatello’ con cuatro y la ‘Pulga’ cierra el top 3.

PSG vs. Mónaco: posibles alineaciones

PSG: Gianluigi Donnarumma; Sergio Ramos, Presnel Kimpembe, Marquinhos; Achraf Hakimi, Marco Verratti, Renato Sanches, Nuno Mendes; Lionel Messi, Neymar y Kylian Mbappé.

Mónaco: Alexander Nübel; Ruben Aguilar, Axel Disasi, Benoit Badiashile, Caio Henrique; Krepin Diatta, Mohamed Camara, Youssof Fofana, Minamino; Embolo y Ben Yedder.

PSG vs. Mónaco: ¿cuánto pagan las casas de apuestas?

Betsson: gana PSG (1,17) | Empate (7,20) | Mónaco (14,00)

Inkabet: gana PSG (1,19) | Empate (7,75) | Mónaco (12,00)

Doradobet: gana PSG (1,23) | Empate (7,50) | Mónaco (11,00)

Meridianbet: gana PSG (1,21) | Empate (7,56) | Mónaco (10,94)

Te apuesto: gana PSG (1,21) | Empate (7,60) | Mónaco (11,00).

PUEDES VER: Niña con extraña enfermedad recorrió 90 km en bicicleta para conocer a Kylian Mbappé

¿A qué hora juegan PSG vs. Mónaco?

Perú: 1.45 p. m.

Colombia: 1.45 p. m.

Ecuador: 1.45 p. m.

Bolivia: 2.45 p. m.

Chile: 2.45 p. m.

Paraguay: 2.45 p. m.

Venezuela: 2.45 p. m.

Argentina: 3.45 p. m.

Brasil: 3.45 p. m.

Uruguay: 3.45 p. m.

¿Cómo ver PSG vs. Mónaco ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del PSG vs. Mónaco por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.