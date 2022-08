Luis Aguiar le envía un mensaje a los hinchas peruanos tras sufrir un accidente automovilístico

No pasó a mayores. La noticia del accidente de Luis Aguiar generó mucha preocupación entre los hinchas de Alianza Lima. El pasó del volante uruguayo por el fútbol peruano quedó en la memoria de los fanáticos blanquiazules y muchos le manifestaron su apoyo ante lo acontecido.

Según la información difundida por la prensa charrúa, el vehículo que manejaba el ‘Canario’ se volcó y él tuvo que ser asistido por una ambulancia. Ante este escenario, el propio mediocampista utilizó sus redes sociales para brindar detalles sobre su estado de salud.

“Buenas tardes a todos, quería agradecer a todos por los mensajes que he recibido en estas horas y contarles que estoy con golpes fuertes y algún que otro hematoma, pero sinceramente, y gracias a Dios, no ha sido más que un susto. Agradecer al personal policial de La Floresta que me contuvo varias horas y me acompañaron en todo momento”, publicó en su cuenta de Instagram.

Mensaje de Luis Aguiar. Foto: captura Instagram/Luis Aguiar

Asimismo, el jugador de 36 años le agradeció a los aficionados incaicos para las palabras de apoyo que le enviaron. “Gracias pueblo peruano por los miles de mensajes y les deseo lo mejor siempre. Hay ‘Canario’ para rato”, agregó.

El paso de Luis Aguiar por Alianza Lima

Luis Aguiar es recordado por integrar el plantel de Alianza Lima que campeonó después de 11 años en el 2017. Aquel cuadro estuvo comandado por Pablo Bengoechea y el uruguayo fue la figura del plantel, siendo el máximo goleador del equipo con 15 anotaciones y el que más asistencias dio con 8.