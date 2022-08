Girona vs. Celta de Vigo con Renato Tapia: ¿a qué hora juegan por LaLiga Santander?

¿A qué hora juega Girona vs. Celta de Vigo? El equipo de Renato Tapia afrontará un nuevo duelo en condición de visitante este viernes 26 de agosto, desde la 1.00 p. m. (hora peruana), en el Estadio Municipal Montilivi. La transmisión de este compromiso estará a cargo de DirecTV Sports y DirecTV Go.

También podrás seguir todas las incidencias del Girona vs. Celta de Vigo EN VIVO y EN DIRECTO a través de la web de La República Deportes, plataforma en la que encontrarás el minuto a minuto y el mejor resumen de la jornada.

Girona vs. Celta de Vigo: ficha del partido

Partido Girona vs. Celta de Vigo ¿Cuándo juegan? Viernes 26 de agosto ¿Dónde? Estadio Municipal Montilivi ¿En qué canal? DirecTV Sports ¿A qué hora? 1.00 p. m. (hora peruana)

El cuadro de Renato Tapia no ha empezado de la mejor manera la temporada. En la primera fecha empató a 2 con el Espanyol y luego cayó goleado por 4-1 ante el Real Madrid, en Balaídos. Ahora buscará sumar su primera victoria. De momento, los celtistas están ubicados en la casilla 16 con tan solo una unidad.

¿A qué hora juegan Girona vs. Celta de Vigo?

El encuentro entre Girona vs. Celta de Vigo se llevará a cabo este viernes 26 de agosto desde la 1.00 p. m. (hora peruana).

México: 1.00 p. m.

Perú: 1.00 p. m.

Ecuador: 1.00 p. m.

Colombia: 1.00 p. m.

Bolivia: 2.00 p. m.

Venezuela: 2.00 p. m.

Paraguay: 2.00 p. m.

Chile: 2.00 p. m.

Argentina: 3.00 p. m.

Uruguay: 3.00 p. m.

Brasil: 3.00 p. m.

¿En qué canal ver Girona vs. Celta de Vigo?

La transmisión del Girona vs. Celta de Vigo estará a cargo del canal DirecTV Sports para toda Sudamérica. También podrás seguir todas las incidencias en la plataforma de streaming DirecTV GO.

Argentina: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Uruguay: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Chile: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Perú: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Colombia: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Ecuador: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K).

¿Dónde ver Girona vs. Celta de Vigo?

Si no puedes acceder a DirecTV Sports ni DirecTV GO, no te preocupes, ya que La República Deportes te llevará el minuto a minuto del Girona vs. Celta de Vigo.

¿Dónde van a jugar Girona vs. Celta de Vigo?

El Estadio Montilivi, inaugurado en 1970, es el campo de fútbol en el que juega el Girona FC. Está situado en el barrio de Montilivi de la ciudad de Gerona, España. Tiene capacidad para 13.286 espectadores sentados.