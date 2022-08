[En Vivo] River Plate vs. Central Córdoba: fecha, hora y canal del encuentro por la Liga Profesional

River Plate vs. Central Córdoba EN VIVO se juega este domingo 21 de agosto, a las 4.00 p. m. (hora peruana), por la jornada 15 de la Liga Profesional de Fútbol Argentino 2022. El encuentro se disputará en el Estadio Monumental de Buenos Aires y se podrá ver por la señal de Star Plus. En caso no puedas acceder, La República Deportes realizará una transmisión y minuto a minuto con todas las incidencias del partido y los goles al instante.

River Plate vs. Central Córdoba: ficha del partido

Partido River Plate vs. Central Córdoba Fecha Domingo 21 de agosto Hora 4.00 p. m. (hora peruana) Canal Star Plus Lugar Estadio Monumental de Buenos Aires

¿A qué hora ver River Plate vs. Central Córdoba EN VIVO?

El enfrentamiento entre River Plate vs. Central Córdoba EN VIVO por la Liga Profesional Argentina empezará a las 4.00 p. m. Revisa la guía de horarios para que puedas seguirlo, según tu ubicación.

PUEDES VER: Renato Tapia fue sustituido entre aplausos a pesar de su bajo rendimiento ante el Real Madrid

Perú: 4.00 p. m.

Colombia: 4.00 p. m.

Ecuador: 4.00 p. m.

México: 4.00 p. m.

Bolivia: 5.00 p. m.

Venezuela: 5.00 p. m.

Argentina: 6.00 p. m.

Uruguay: 6.00 p. m.

Brasil: 6.00 p. m.

Chile: 5.00 p. m.

Paraguay: 5.00 p. m.

¿En qué canal ver River Plate vs. Central Córdoba EN VIVO?

Si no quieres perderte el cotejo River Plate vs. Central Córdoba por la Liga Profesional de Fútbol, debes sintonizar la señal de Star Plus, encargado de transmitir el duelo a toda Sudamérica.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el River Plate vs. Central Córdoba?

Para acceder a Star Plus para ver el River Plate vs. Central Córdoba, debes entrar con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

PUEDES VER: De campeonar con Sporting Cristal a ser el nuevo DT del San Jose Earthquakes de la MLS

¿Dónde seguir ONLINE el partido de River Plate vs. Central Córdoba?

Si quieres seguir en internet el River Plate vs. Central Córdoba, La República Deportes realizará una transmisión y minuto a minuto con todas las incidencias del partido y los tantos al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el encuentro.

River Plate vs. Central Córdoba: últimos partidos

River Plate vs. Central Córdoba: posibles alineaciones

River Plate : Franco Armani; Marcelo Herrera, Emanuel Mammana, Javier Pinola, Milton Casco; Enzo Pérez, Pablo Solari, Juan Quintero, Nicolás de la Cruz, Agustín Palavecino; Lucas Beltrán.

Central Córdoba: Cesar Rigamonti; Jonathan Bay, Matías Ezequiel, Fabio Pereyra, Iván Ramírez; Francisco Metilli, Nicolás Linares, Jesús Miguel, Hernán López; Juan Kaprof, Silvio Martínez.

River Plate vs. Central Córdoba: cuotas del encuentro

Las casas de apuestas ponen al River Plate como favorito de cara al duelo. Revisa aquí las cuotas de ganancia para el cotejo de la Liga Profesional Argentina.

Betsson: gana River Plate (1,33) | empate (4,90) | gana Central Córdoba (8,30)

Inkabet: gana River Plate (1,35) | empate (5,25) | gana Central Córdoba (8,75)

Doradobet: gana River Plate (1,35) | empate (5,00) | gana Central Córdoba (8,00)

Meridianbet: gana River Plate (1,34) | empate (4,87) | gana Central Córdoba (8,15)

Te Apuesto: gana River Plate (1,34) | empate (5,00) | gana Central Córdoba (8,00)

¿Dónde juegan River Plate vs. Central Córdoba?

El duelo entre River Plate vs. Central Córdoba se disputará en el Estadio Antonio Vespucio Liberti, ubicado en el barrio porteño de Belgrano, Buenos Aires, Argentina. El recinto fue inaugurado el 25 de mayo de 1938 y tiene capacidad para 72.054 espectadores.

Tabla de posiciones de la Liga Profesional Argentina