[En Vivo] Lille vs. PSG: fecha, hora y canal del encuentro por la tercera fecha de la Ligue 1

Lille vs. PSG EN VIVO se juega, este domingo 21 de agosto, a la 1.45 p. m. (hora peruana), por la tercera fecha de la Ligue 1. El encuentro se disputará en el Estadio Pierre-Mauroy y tendrá la transmisión de Star Plus. En caso no puedas acceder, La República Deportes realizará una transmisión y minuto a minuto con todas las incidencias del partido y los goles al instante.

Lille vs. PSG: ficha del partido

Partido Lille vs. PSG Fecha Domingo 21 de agosto Hora 1.45 p. m. (hora peruana) Canal Star Plus Lugar Estadio Pierre-Mauroy

Lille vs. PSG: previa del partido

En medio de polémica, el Paris Saint-Germain afrontará su cuarto partido oficial de la temporada ante el Lille en el Estadio Pierre-Mauroy. Si bien el cuadro parisino viene arrasando ante el rival que tenga al frente con goleadas, el plantel estaría envuelto en disputa de egos, como la que protagonizan Neymar y Mbappé. Lionel Messi sería titular en este partido por la tercera fecha de la Ligue 1.

¿A qué hora ver Lille vs. PSG EN VIVO?

El enfrentamiento entre Lille vs. PSG EN VIVO por la Ligue 1 empezará a las 1.45 p. m.. Revisa la guía de horarios para que puedas seguirlo según tu ubicación.

Perú: 1.45 p. m.

Colombia: 1.45 p. m.

Ecuador: 1.45 p. m.

México: 1.45 p. m.

Bolivia: 2.45 p. m.

Venezuela: 2.45 p. m.

Argentina: 3.45 p. m.

Uruguay: 3.45 p. m.

Brasil: 3.45 p. m.

Chile: 2.45 p. m.

Paraguay: 2.45 p. m.

Francia: 8.45 p. m.

¿En qué canal ver Lille vs. PSG EN VIVO?

Si no quieres perderte el partido Lille vs. PSG por la Ligue 1 debes sintoniza la señal de Star Plus, encargado de transmitir el partido a toda Sudamérica.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Lille vs. PSG?

Para acceder a Star Plus para ver el Lille vs. PSG, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Dónde seguir ONLINE el partido de Lille vs. PSG?

Si quieres seguir en internet el Lille vs. PSG, La República Deportes realizará una transmisión y minuto a minuto con todas las incidencias del partido y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el encuentro.

Lille vs. PSG: últimos partidos

Lille vs. PSG: posibles alineaciones

Lille : Léo Jardim; Ismaily, Alexsandro Ribeiro, José Fonte, Akim Zedadka; Angel Gomes, Benjamin André, Jonathan Bamba, Rémy, Jonathan David; Mohamed Bayo.

PSG: Gianluigi Donnarumma; Sergio Ramos, Marquinhos, Presnel Kimpembe; Achraf Hakimi, Marco Verratti, Vitinha, Nuno Mendes; Lionel Messi; Kylian Mbappé, Neymar.

Lille vs. PSG: cuotas del encuentro

Las casas de apuestas ponen al PSG como favorito de cara al duelo. Revisa aquí las cuotas de ganancia para el cotejo de la Ligue 1.

Betsson: gana Lille (5,85) | empate (4,65) | gana PSG (1,48)

Inkabet: gana Lille (6,25) | empate (4,70) | gana PSG (1,50)

Doradobet: gana Lille (5,75) | empate (4,75) | gana PSG (1,52)

Meridianbet: gana Lille (5,97) | empate (4,77) | gana PSG (1,49)

Te Apuesto: gana Lille (5,60) | empate (4,50) | gana PSG (1,51)

¿Dónde juegan Lille vs. PSG?

El encuentro entre Lille y PSG se jugará en el Estadio Pierre-Mauroy, ubicado en la ciudad de Villeneuve-d’Ascq, Lille, Francia. El recinto fue inaugurado el 17 de agosto de 2012 y tiene capacidad para 17 de agosto de 2012.

Tabla de posiciones de la Ligue 1