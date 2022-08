Arquera de Municipal denunció en vivo nulo apoyo de la dirigencia: “No sabemos cuándo vamos a jugar”

Luego del empate por la mínima diferencia entre Deportivo Municipal vs. FC Killas, en el estadio Andrés Bedoya, por la primera fecha de los Playoffs de la Liga Femenina, la guardameta edil Brenda Contreras alzó la voz por todo su equipo y realizó una denuncia a su propia dirigencia por no brindarle el apoyo necesario para poder competir.

Un hecho de nunca acabar en el fútbol femenino y más en nuestro país. Según comentó la propia jugadora, la situación que están viviendo no marcha bien, puesto que no cuentan, por ejemplo, con los implementos necesarios. ¿Esta misma circunstancia se repetirá en el resto de equipos de la Liga 1?

En esa línea, la futbolista Brenda Contreras aprovechó las cámaras de Gol Perú, casa televisora encargada de transmitir los partidos, para realizar una denuncia en contra de Deportivo Municipal.