Partido Melgar vs. Internacional EN VIVO: sigue AQUÍ la previa del partido por Copa Sudamericana

MIRA AQUÍ EN VIVO Melgar vs. Internacional | Ambos equipos se enfrentarán por el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2022 hoy, jueves 4 de agosto. El duelo iniciará a las 5.15 p. m. (hora peruana) y contará con la transmisión de ESPN y DirecTV Sports. Además, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy en la web de La República Deportes.

Melgar vs. Internacional EN VIVO 09:44 ¿Qué opina Ysrael Zúñiga del partido? El jugador histórico del FBC Melgar, Ysrael Zúñiga, se refirió al encuentro que sostendrán ante Internacional y señaló que será "difícil y complicado" por el nivel del Colorado. Video: Movistar Deportes. 09:21 ¿Cuánto pagan las casas de apuestas? Betsson: gana Melgar (2,38) | Empate (3,25) | Internacional (2,80) Apuesta Total: gana Melgar (2,57) | Empate (3,06) | Internacional (2,68) Inkabet: gana Melgar (2,45) | Empate (3,20) | Internacional (3,00) Doradobet: gana Melgar (2,45) | Empate (3,25) | Internacional (2,90) Meridianbet: gana Melgar (2,38) | Empate (3,23) | Internacional (2,84) Te apuesto: gana Melgar (2,50) | Empate (3,25) | Internacional (2,90). 08:43 Cáceda no le teme al Internacional En diálogo con GolPerú, Carlos Cáceda aseguró que no le temen al poderío económico del Internacional y le restó importancia a la diferencia monetaria que existe entre ambos. "En la cancha juegan 11 contra 11, más allá del valor económico de cada club. Cuando estamos en el campo, eso no influye, así que el equipo se va a preparar. Estamos muy entusiasmados y con muchas ganas. Espero que esto se pueda transmitir en el partido”, indicó el portero. 08:14 Internacional entrenó en el Monumental Tras arribar a la capital, el Colorado usó las instalaciones del Monumental para realizar los trabajos de práctica con miras al duelo ante Melgar. "¡Listos para comenzar a decidir un lugar en la semifinales", escribió el Internacional en sus redes sociales. Foto: Twitter/Internacional. 08:05 Melgar felicita a Reynoso En la previa del partido ante Internacional, Melgar felicitó la designación de Juan Reynoso como nuevo entrenador de la selección peruana. Recordemos que con el 'Cabezón' al mando, el Rojinegro logró salir campeón en el 2015 tras vencer a Sporting Cristal en la final. Foto: Twitter/FBC Melgar. 07:29 Banderazo Rojinegro ¡El Rojinegro nunca jugará en silencio! En la previa del Melgar vs. Internacional, cientos de hinchas del cuadro Dominó se acercaron al hotel de concentración para realizar un espectacular banderazo en apoyo a los dirigidos por Lavallén. Video: Movistar Deportes. 07:18 Bienvenidos a la previa Muy buenos días queridos lectores de La República Deportes, en esta oportunidad nos acompañarán para seguir el duelo entre Melgar vs. Internacional, por los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Melgar vs. Internacional: prónostico

Para este duelo, Melgar llega con una racha de tres partidos sin perder en la Copa Sudamericana. Su última derrota fue ante Racing en la penúltima fecha de la fase de grupos. En lo que va de todo el torneo, el Dominó solo conoce de victorias en el Monumental de la UNSA. Otro dato a resaltar es que el conjunto rojinegro ya sabe lo que es ganarle a un equipo brasileño en Arequipa. Venció 3-1 a Cuiabá, lo que significó su pase a los octavos de final, en los que eliminó a Deportivo Cali (2-1).

Por su parte, Internacional viene de superar en la fase previa a Colo Colo por un global de 4-3. Si bien fueron derrotados de visita en Chile (2-0), de local le dieron vuelta al marcador. Una ventaja para el cuadro de Porto Alegre es que cerrarán la llave jugando de local, por lo que un empate o una derrota por la mínima diferencia sería un buen resultado.

Melgar vs. Internacional: ficha del partido

Partido Melgar vs. Internacional ¿Cuándo juegan? Jueves 4 de agosto ¿A qué hora? 5.15 p. m. (hora peruana) ¿Dónde? Estadio Monumental de la UNSA ¿En qué canal? ESPN y DirecTV Sports

Melgar vs. Internacional: posibles alineaciones

Melgar : Carlos Cáceda; Alejandro Ramos, Alec Deneumostier, Leonel Galeano, Paolo Reyna; Martín Pérez Guedes, Alexis Arias, Walter Tandazo; Luis Iberico, Kevin Quevedo, Bernardo Cuesta.

Internacional: Daniel; René, Gabriel Mercado, Vitao, Fabricio Bustos; Wanderson, Carlos De Pena, Gabriel, Edenilson; Alexandre Alemao; Mauricio.

¿A qué hora juegan Melgar vs. Internacional EN VIVO?

El partido Melgar vs. Internacional EN VIVO se jugará a las 5.15 p. m. (hora peruana) en el Estadio Monumental de la UNSA. Consulta el horario según tu zona geográfica:

Perú: 5.15 p. m.

México: 5.15 p. m.

Colombia: 5.15 p. m.

Ecuador: 5.15 p. m.

Estados Unidos: 6.15 p. m. (ET) / 3.15 p. m. (PT)

Venezuela: 6.15 p. m.

Paraguay: 6.15 p. m.

Chile: 6.15 p. m.

Argentina: 7.15 p. m.

Uruguay: 7.15 p. m.

Brasil: 7.15 p. m.

¿En qué canal ver Melgar vs. Internacional EN VIVO?

En territorio peruano, el cotejo Melgar vs. Internacional EN VIVO se podrá ver por las señales de DirecTV Sports, ESPN y Star Plus. Para el resto de Sudamérica hispanohablante, el encuentro irá por la señal de Star Plus.

