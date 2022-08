¿A qué hora juegan Melgar vs. Internacional por cuartos de final de la Copa Sudamericana?

Melgar de Arequipa buscará seguir regalándole alegría a sus hinchas en la Copa Sudamericana 2022. El equipo rojinegro se enfrenta al poderoso Inter de Porto Alegre en la ida de los cuartos de final del torneo, instancia que disputa por primera vez en su historia.

El Dominó llega a este cruce con cuatro partidos jugados por el Torneo Clausura de la Liga 1 en Perú, de los cuales ganó tres y solamente perdió uno. El Inter, por su parte, acumula cinco juegos por el Brasileirao, con un saldo de dos victorias, dos empates y una derrota.

Esta será la primera vez que los dos cuadros se midan entre sí por competencias oficiales. El último choque de los mistianos contra un rival brasileño fue el 3-1 sobre Cuiabá este 2022. En tanto, el Colorado no chocaba ante un peruano desde el 1-0 de visita contra Alianza Lima el 2019.

¿Cuándo es el partido Melgar vs. Internacional?

El primer juego de esta llave se llevará a cabo el jueves 4 de agosto, casi un mes después desde el último compromiso de ambos clubes en la Copa.

¿A qué hora juega Melgar vs. Internacional?

En territorio peruano, el duelo Melgar vs. Internacional se llevará a cabo desde las 5.15 p. m.

Colombia, Ecuador, Perú y México: 5.15 p. m.

Bolivia, Chile, Paraguay y Venezuela: 6.15 p. m.

Argentina, Brasil y Uruguay: 7.15 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 6.15 p. m.

España: 12.15 a. m. (viernes 5).

¿En qué canal ver Melgar vs. Internacional?

Dependiendo del país en el que te ubiques, podrás ver el Melgar vs. Internacional desde uno de los canales distintos televisarán el cotejo en Sudamérica.

Argentina: ESPN 2, DirecTV Sports

Bolivia: Tigo Sports 2

Chile: ESPN 2, DirecTV Sports

Colombia: ESPN 2, DirecTV Sports

Ecuador: ESPN 2, DirecTV Sports

Paraguay: Tigo Eventos

Perú: ESPN, DirecTV Sports

Uruguay: ESPN, DirecTV Sports

Venezuela: ESPN 2, DirecTV Sports.

Melgar llegó por primera vez a los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Foto: GLR

¿Cómo seguir Melgar vs. Internacional por internet?

Para que no te pierdas la transmisión del Melgar vs. Internacional por internet, puedes sintonizar los servicios de streaming Star Plus y DirecTV GO. En caso no tengas acceso a ninguno de ellos, también cuentas con la opción de informarte a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes.

¿En qué estadio juegan Melgar vs. Internacional?

El escenario que acogerá este encuentro Melgar vs. Internacional será el Estadio Monumental de la UNSA, recinto deportivo ubicado en la ciudad de Arequipa, con capacidad para albergar a 60.000 espectadores.