Kimberly García sueña con los Juegos Olímpicos: “No voy a parar hasta conseguir una medalla”

La marchista Kimberly García volvió al Perú este martes 26 de julio luego de su extraordinaria participación en el Mundial de Atletismo Oregón 2022, competencia en la cual hizo historia al conseguir dos medallas de oro. Poco después de su llegada, brindó una conferencia de prensa para compartir cuáles son sus expectativas de cara al futuro.

“Estoy contenta, son medallas con la que he soñado desde muy pequeña. Haberla logrado me hace sentir satisfecha conmigo misma (pero) esto no queda aquí. Tengo otro sueño que son los Juegos Olímpicos, hasta conseguir una medalla ahí no voy a parar. Voy a seguir entrenándome duro con miras a los Juegos”, declaró la deportista huancaína.

Con sus triunfos en las pruebas de 20 km y 35 km de marcha atlética, García se convirtió en la primera peruana en ganar preseas en un Mundial de Atletismo. No obstante, la atleta admitió que no se esperaba ganar ambas pruebas al considerar que su preparación no era la más óptima, en parte por falta de apoyo estatal.

Kimberly García participó con los representantes de su patrocinador privado en la rueda de prensa. Foto: Omar Coca / URPI-LR

PUEDES VER: Juan Carlos Oblitas anuncia cuándo se tendría el nuevo técnico de la selección peruana

“Sí faltó apoyo del Estado, eso es importante para que los deportistas sigamos mejorando. No pensaba lograr dos medallas de oro, pensaba quizás pelear por la de plata y bronce, porque el nivel en el Mundial es muy fuerte y yo venía de a pocos, sin sentir que estaba tan preparada”, agregó.

Finalmente, reiteró su deseo de recibir más apoyo por parte de las autoridades y deslizó que así se lo solicitaría al presidente Pedro Castillo en la reunión que tiene programada con él.

“La idea es que el Gobierno apueste por todos los deportistas, El IPD y todas las instituciones deberían voltear un poco y ver que hay deportistas con talento”, culminó.