Kimberly García: la bicampeona mundial de atletismo llegó a Perú tras su participación en EE. UU.

¡Llegó la bicampeona! La atleta nacional Kimberly García León volvió a pisar suelo peruano esta noche cuando llegó al aeropuerto Jorge Chávez en un vuelo procedente de Estados Unidos y fue recibida por un grupo de peruanos que le entregaron flores mientras flameaban pancartas con su nombre.

La deportista huancaína se convirtió en la mejor atleta peruana al conseguir la medalla de oro en las competencias de marcha atlética de 25 y 35 kilómetros.

La fondista de 28 años ha recibido muchos elogios por lo alcanzado en la ciudad de Eugene, pero lo más importante para ella es que sus logros permitirán que las instituciones públicas brinden mayor apoyo a los atletas peruanos y que más instituciones privadas apuesten por el fondismo nacional.

No solo premios

Kimberly García León ha colocado al Perú entre las mejores seis delegaciones del atletismo a nivel mundial gracias a que obtuvo el primer lugar en dos modalidades distintas de marcha atlética en el Mundial de Oregon 2022 y ha recibido como premio dos medallas de oro más 140 mil dólares (70 mil dólares por cada competencia). A ello, se le agregará una camioneta 0 kilómetros que fue ofrecido por Caja Huancayo en mérito a su destacada actuación.

Sin embargo, los premios no bastan.

La deportista nacional aprovechó que las miradas estaban sobre ella para reclamar un mayor apoyo hacia el deporte en todos los rincones del Perú.

“En Junín solo hay un fisioterapeuta para 40 deportistas. A veces te dan horas limitadas para poder acudir a la cita. A mí me programan tal horario y no puedo llegar, como ahora. Tengo que ir a buscar por mi cuenta un fisioterapeuta. Cuando viajamos a campeonatos sudamericanos e incluso a este mundial, se requiere un fisioterapeuta, pero la Federación no manda a nadie”, dijo la atleta para Exitosa.

García León contó que en el Mundial de Oregon 2022 también se notó la falta de apoyo y logística hacia los atletas peruanos por parte de la Federación de Atletismo.

“Nosotros estamos ya diez días en el mundial y la Federación de Atletismo solamente nos da un buzo, un polo y un short. Entonces, cómo vamos a estar diez días así. Encima, a veces todavía te dicen que debemos estar uniformadas. ¿Cómo vamos a estar uniformadas con un solo polo, short y buzo? Es un evento tan grande, tan importante, entonces no podemos ir cómo sea, pues, no. Al menos deben invertir un poco y darnos al menos cuatro, cinco polos, shorts, licras, para estar todos bien uniformados”, añadió la fondista huancaína.

Es preciso mencionar que además de Kimberly García, también participaron de este evento deportivo César Rodríguez, Evelyn Inga, Luis Campos, José Mandros, Aydee Loayza, Leydi Guerra y Mariluz Andia

Gladys Tejeda y Jovana de la Cruz no viajaron a Estados Unidos por problemas físicos, mientras que Soledad Torre no consiguió la visa, a pesar de que pudo haber recibido apoyo por parte del Instituto Peruano del Deporte y la Federación Deportiva Peruana de Atletismo, quienes sabían desde mayo que Torre estaba clasificada al Mundial de Atletismo Oregon 2022.