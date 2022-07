¿Cuándo juegan Inglaterra vs. Suecia EN VIVO por el pase a la final de la Eurocopa Femenina?

Inglaterra vs. Suecia EN VIVO se enfrentan este martes 26 de julio, a partir de las 2.00 p. m. (hora peruana), en el estadio Bramall Lane (Sheffield), por las semifinales de la Eurocopa Femenina 2022. El cotejo se podrá ver vía ESPN y Star Plus (streaming), pero también tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de La República Deportes, con las alineaciones confirmadas, el marcador actualizado y el resumen con el resultado final al término de los 90 minutos.

Inglaterra vs. Suecia: ficha del partido

Partido Inglaterra vs. Suecia ¿Cuándo juegan? Martes 25 de julio ¿A qué hora? 2.00 p. m. (Perú) ¿Dónde? Estadio Bramall Lane ¿En qué canal? ESPN

¿A qué hora juegan Inglaterra vs. Suecia?

Colombia: 2.00 p. m.

Ecuador: 2.00 p. m.

México: 2.00 p. m.

Perú: 2.00 p. m.

Bolivia: 3.00 p. m.

Chile: 3.00 p. m.

Paraguay: 3.00 p. m.

Venezuela: 3.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 3.00 p. m.

Argentina: 4.00 p. m.

Brasil: 4.00 p. m.

Uruguay: 4.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

PUEDES VER: Agustín Lozano habló sobre las opciones de DT para la selección peruana

Este martes se define a la primera finalista de la Eurocopa Femenina 2022. La anfitriona Inglaterra buscará su pase al juego decisivo ante la dura Suecia, un rival al que históricamente le ha costado vencer en partidos oficiales.

En cuartos de final, las inglesas fueron exigidas hasta el tiempo suplementario por España, pero pudieron imponerse por 2-1 con goles de Ella Ann Toone y Georgia Stanway. Hasta la fecha, el combinado británico no ha podido ganar este torneo.

A las nórdicas, por su parte, les bastó un gol agónico de la experimentada Linda Sembrant para dejar en el camino a Bélgica. El cuadro escandinavo, primer campeón del certamen, busca volver a una final luego de 21 años.

El historial entre Inglaterra y Suecia es de 13 enfrentamientos, siete de ellos de carácter oficial, con un saldo de seis triunfos para las suecas, cuatro empates y apenas tres victorias para las inglesas.

¿Qué canal transmite Inglaterra vs. Suecia?

Argentina: ESPN

Bolivia: ESPN

Chile: ESPN

Colombia: ESPN

Ecuador: ESPN

México: ESPN

Paraguay: ESPN

Perú: ESPN

Uruguay: ESPN

Venezuela: ESPN

Estados Unidos: TUDN.

¿Dónde ver Inglaterra vs. Suecia por internet?

Si no quieres perderte la transmisión de Inglaterra vs. Suecia por internet, sintoniza la señal de Star Plus, servicio de streaming que incluye en su oferta al cliente los partidos televisados por la cadena ESPN. En caso no tengas acceso al mismo, también puedes informarte a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes.

Últimos partidos de Inglaterra vs. Suecia

Inglaterra 1-2 Suecia | 06.07.19

Inglaterra 0-2 Suecia | 11.11.18

Inglaterra 0-0 Suecia | 24.01.17

Inglaterra 4-0 Suecia | 03.08.14

Suecia 4-1 Inglaterra | 04.07.13.

Alineaciones probables de Inglaterra vs. Suecia

Inglaterra: Earps; Bronze, Bright, Williamson, Daly; Stanway, Walsh; Mead, Kirby, Hemp; White.

Suecia: Lindahl; Eriksson, Sembrant, Ilestedt; Rubensson, Björn, Angeldahl, Glas; Rolfö, Blackstenius, Asllani.

Estadio de Inglaterra vs. Suecia

El escenario que acogerá este compromiso será el Bramall Lane, recinto deportivo ubicado en la ciudad de Sheffield, propiedad del Sheffield United FC, con capacidad para más de 32.000 espectadores.