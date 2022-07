A más de una semana de la eliminación de Boca Juniors ante Corinthians por la Copa Libertadores, ‘Pipa’ Benedetto rompió su silencio en el programa del ‘Pollo’ Vignolo. Tras fallar dos penales en el encuentro ante Timao, el delantero argentino aceptó que es consciente de que sus definiciones pudieron ser decisivas para la clasificación del cuadro xeneize.

“ Fueron días difíciles: quedar afuera de la copa, errando dos penales, ‘Seba’, que se fue. Son realmente días duros . Siempre rescato el grupo que hay, un plantel muy unido. Ya hemos pasado por esta situación en los años anteriores, del 2016 al 2019 que estuve en el club. Son cosas que uno está acostumbrado a ver, pero lo tienes que sobrellevar de la mejor manera”, indicó Benedetto para ESPN.

El delantero xeneize también reveló que le dijo a Battaglia que quería estar dentro de la lista de los cinco jugadores de la definición, a pesar de haber fallado un penal durante el partido.

“No pedí patear el quinto. Seba empezó a nombrar quien pateaba y es como que no me quería nombrar, pero le dije ‘a mí o me saques’. El tercero fue Villa, que falló, pero yo quería patear dentro de los cinco primeros. Así que fui el último y, nada, lo pateé”, comentó.

Boca Juniors: próximo partido

El cuadro xeneize recibe este sábado 16 de julio a Talleres por la octava fecha de la Liga Profesional de Fútbol Argentino. El encuentro se jugará a las 6.30 p. m. (hora peruana) y tendrá la transmisión de ESPN.