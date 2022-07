“Fue un error”: Romina Antoniazzi se disculpa por polémico video de la cuenta de Sporting Cristal

Este lunes se volvió tendencia el nombre de Romina Antoniazzi, actual jefa de prensa de Sporting Cristal, debido a un polémico video en el que sale ella criticando y calificando de “huev****” a algunos productos de las marcas que patrocinan al conjunto rimense.

Debido a que dicho contenido se viralizó en redes sociales, ella optó por disculparse a través de un comunicado: “¡Hola!, hoy todo se vuelve viral, por eso les cuento qué pasó con un video que salió de la cuenta de Sporting Cristal”.

“Como experta en comunicaciones, debo reconocer que ese video fue un error. No un error producido por mí o por alguien del club que busca hacerme daño. No. Fue una prueba de audio, que no debió salir al aire” , indicó. “Fue un error absolutamente asumido por Romina Antoniazzi, por el cual pido las más sinceras disculpas”, prosiguió.

Además, mencionó que trataron de hacer que no siga circulando aquel video: “También aclarar que, una vez que se produjo el error, quisimos corregir inmediatamente, pero fue muy tarde. Cuando lo retiramos, algunos usuarios ya lo habían reproducido y no logramos convencerlos de que lo retiraran a tiempo y se viralizó, como sabemos ocurre en estos tiempos” .

“Sé que muchos están indignados e incluso muy molestos, a ellos también van dirigidas mis disculpas. Gracias por eso también, pues nos permiten mejorar a cada paso que damos”, continuó en su comunicado.

“Agradezco a mis jefes, mi equipo y colaboradores del club, quienes me han respaldado y también comprenden la necesidad de expresarme”, se lee en su publicación. Finalmente, Antoniazzi acotó que “un error se puede corregir y, lo más importante, no empaña el trabajo, compromiso y la dedicación”.