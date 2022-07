Erick Osores lanza indirecta a Guerrero y Farfán, y los compara con Claudio Pizarro

En los últimos días, la prensa nacional informó sobre una posible llegada de Paolo Guerrero a Alianza Lima. Sin embargo, esto no se concretó debido a que el delantero de la selección peruana pretende seguir en el extranjero. Ante ello, Erick Osores analizó la decisión del ‘Depredador’ y señaló que es un riesgo para cualquier club contratarlo.

“Me animaría a pensar que la propuesta que él reciba en Brasil no superaría económicamente a la de Alianza Lima. Es un buen jugador, claro que es un buen jugador, pero no se sabe cómo vuelve. Tiene 39, es un riesgo contratarlo” , manifestó en América Televisión.

“No digo que no fiche, los brasileños tienen plata, pero sonsos no son. Esos tipos contratan un jugador, lo analizan, le sacan la raíz cuadrada, miran la venta de camisetas, porque esos tipos meten mucha inversión en el futbol. Lo que pasa es que no se sabe cómo vuelve, el negocio allí corre riesgo”, agregó el comunicador.

Erick Osores comparó el caso de Claudio Pizarro con los de Guerrero y Farfán

Posteriormente, su compañero Richard de la Piedra indicó que el antecedente de Jefferson Farfán ha generado que los hinchas blanquiazules fueran más exigentes con el posible salario y condición física de Paolo Guerrero.

Ante ello, Erick Osores argumentó que, generalmente, los futbolistas regresan a su club de origen por gratitud más que por un tema económico y puso como ejemplo a Claudio Pizarro.