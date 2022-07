Pedro García revela el verdadero motivo por el que Ruidíaz no volvió a ser convocado a la Bicolor

Para las últimas fechas de las Eliminatorias rumbo al Mundial Qatar 2022, Ricardo Gareca dejó de convocar a Raúl Ruidíaz a la selección peruana. Esto generó una gran sorpresa entre los hinchas y la prensa nacional, ya que el atacante era considerado habitualmente en la nómina de la Blanquirroja.

Ante ello, el periodista Pedro García reveló el verdadero que motivo por el que el ‘Tigre’ dejó de lado a la ‘Pulga’. “Yo tengo entendido que cuando lo contactaron aquella vez, cuando fue el momento de aquella situación que todos sabemos, de las vacaciones y tal. Tengo entendido que ante la comunicación de la federación no hubo respuesta. No es que dijo “no”, no dijo nada que es diferente a decir “no””, indicó en Movistar Deportes.

“La versión de primerísima mano es que no hubo respuesta. Ante el requerimiento, ante la pregunta, ante el averiguar de saber cómo estás para ver si te incorporo o te incorporamos. No hubo respuesta. No puede no haber respuesta”, agregó el comunicador.

Ricardo Gareca partió a Argentina

El pasado jueves 7 de julio, Ricardo Gareca viajó a Argentina con una gran cantidad de equipaje y con su mascota. El estratega argentino aún no ha comunicado su decisión con respecto a su continuidad en la selección peruana.

Según las última informaciones, el ‘Tigre’ revelará su futuro antes de la quincena de este mes. En medio de esta incertidumbre, los medios argentinos señalaron que el DT sería una de las opciones para dirigir a Boca Juniors.