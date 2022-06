Universitario de Deportes consiguió una de las victorias más importantes del año este miércoles 22 de junio, cuando la Corte Suprema del Poder Judicial admitió el recurso de casación que presentó el área legal del club crema contra la empresa Gremco.

Si bien la ‘U’ busca ganar su estrella 27 en lo deportivo, sanear el club y pagar las deudas correspondientes es el gran objetivo de los hinchas cremas , quienes han visto y viven cómo su equipo pasa por su peor momento institucional por los malos manejos dirigenciales.

Ante ello, la acción legal conseguida en los últimos días es una luz de esperanza de cara a la reestructuración de Universitario. Aunque, para muchos simpatizantes, cremas y público en general, no queda claro de qué se trata.

¿Qué es una casación?

El recurso de casación es una “ acción legal extraordinaria que se presenta ante la Corte Suprema con el objetivo de anular una sentencia judicial ”. En este caso, la ‘U’ busca dejar sin efecto la sentencia a favor de Gremco en las instancias anteriores.

Las razones para presentar este recurso pueden ser: si la resolución emitida tiene una interpretación errónea de la ley o si el procedimiento no cumple con los formalismos legales correspondientes.

¿Por qué la ‘U’ presentó este recurso?

Según el asesor legal de Universitario, Adrián Gilabert, el club considera que la constructora no puede ser acreedor del club porque está cobrando su deuda.

“Lo que sostiene la ‘U’ es que Gremco no puede ser acreedor, porque tiene un laudo arbitral con el que cobra la deuda. No estamos discutiendo si la ‘U’ le debe a Gremco o no, lo que estamos discutiendo es si tiene la calidad de acreedor o no. Pedimos que esto se declare nulo y sean expulsados de la deuda concursal”, declaró a Líbero.

¿Cuáles son los posibles beneficios de este proceso?

El beneficio más resaltante es que el cuadro crema reduzca sus ‘números rojos’ considerablemente. Asimismo, se podría expulsar a Gremco del proceso concursal y ya no manejaría a la institución, como lo hizo años anteriores.

“Es muy probable, a un 95%, que Universitario reduzca su deuda concursal. Es decir, que podría terminar debiendo el 50% de su deuda actual. Estamos en fecha límite para que se dé el fallo final. En tres o cuatro meses ya se debería definir la deuda concursal de Universitario con certeza”, comentó el asesor legal de Universitario.