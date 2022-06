FIFA confirmó la fecha, hora y lugar del partido pendiente entre Brasil y Argentina por la fecha 5 de las Eliminatorias Qatar 2022. Si bien ambos equipos ya están clasificados al Mundial, la Federación Internacional decidió que el encuentro se juegue de todas maneras. Asimismo, el duelo tendrá un detalle adicional, ya que, si un jugador es expulsado, se perderá la primera fecha de la Copa del Mundo.

Como se recuerda, el partido fue suspendido debido al ingreso de personal de salud brasileño que tenía la orden de retirar a Lo Celso, Emiliano Martínez, Emiliano Buendía y Cristian Romero debido a que estos futbolistas habían estado en Inglaterra hacía no más de dos semanas. A continuación, revisa la fecha, hora y canal del clásico sudamericano.

Brasil vs. Argentina: ficha del partido

Partido Brasil vs. Argentina Fecha Jueves 22 de setiembre Hora 2.00 p. m. Canal Movistar Deportes Lugar Arena Corinthians

¿A qué hora juegan Brasil vs. Argentina?

El partido pendiente de las Eliminatorias Qatar 2022 entre Brasil vs. Argentina se jugará el jueves 22 de setiembre a las 2.00 p. m. (hora peruana). Revisa el horario según tu región.

Perú: 2.00 p. m.

Brasil: 4.00 p. m.

Argentina: 4.00 p. m.

Colombia: 2.00 p. m.

Ecuador: 2.00 p. m.

Chile: 3.00 p. m.

Venezuela: 3.00 p. m.

Bolivia: 3.00 p. m.

Paraguay: 3.00 p. m.

Uruguay: 4.00 p. m.

¿Dónde ver el partido Brasil vs. Argentina?

Brasil: EI Plus, TV Globo, Sport TV.

Argentina: TyC Sports y TV Pública.

Perú: Latina Deportes, Movistar Deportes y Movistar Play para Perú.

Venezuela: TLT, Meridiano TV y TVES.

Colombia: Caracol y Caracol Play.

Ecuador: El Canal del Fútbol (app y sitio web) en YouTube, Movistar Play y TV Cable.

Bolivia: COTAS TV y Tigo Sports

Chile: Chilevisión, Claro Video, CDF HD y Estadio CDF

Paraguay: Tigo Sports

Uruguay: VTV+.

¿Dónde ver Brasil vs. Argentina EN VIVO ONLINE?

Para que no te pierdas la transmisión del Brasil vs. Argentina por internet, puedes sintonizar la señal de Movistar Play, servicio de streaming en el que accederás a toda la programación de los eventos deportivos. En caso de que no puedas ingresar a la plataforma, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Dónde juegan Brasil vs. Argentina?

Brasil vs. Argentina jugarán en el Arena Corinthians, estadio ubicado en Sao Paulo, Brasil. El recinto fue inaugurado el 10 de mayo de 2014 y tiene capacidad para 49.205.