¿A qué hora juegan Italia vs. Hungría EN VIVO por la fecha 2 de la UEFA Nations League?

Italia vs. Hungría EN VIVO se enfrentan en el estadio Dino Manuzzi, desde la 1.45 p. m. (hora peruana), por la fecha 2 del Grupo 3A en la UEFA Nations League 2022-23. El encuentro se diputa en el estadio Dino Manuzzi, con transmisión vía ESPN y Star Plus. Para que no te pierdas este y otros partidos de hoy, con las formaciones iniciales, el marcador actualizado minuto a minuto y la recopilación en video de los goles, igue la cobertura ONLINE de La República Deportes.

Italia vs. Hungría: ficha del partido

Partido Italia vs. Hungría ¿Cuándo juegan? Hoy, martes 7 de junio ¿A qué hora? 1.45 p. m. (Perú) ¿Dónde? Estadio Dino Manuzzi ¿En qué canal? ESPN

¿A qué hora juegan Italia vs. Hungría?

En Perú, el Italia vs. Hungría se podrá seguir desde la 1.00 p. m. Revisa la guía de horarios para otros países de la región.

Colombia: 1.45 p. m.

Ecuador: 1.45 p. m.

México: 1.45 p. m.

Perú: 1.45 p. m.

Bolivia: 2.45 p. m.

Chile: 2.45 p. m.

Paraguay: 2.45 p. m.

Venezuela: 2.45 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 2.45 p. m.

Argentina: 3.45 p. m.

Brasil: 3.45 p. m.

Uruguay: 3.45 p. m.

España: 8.45 p. m.

Luego de dejarse empatar por Alemania en la primera jornada, la selección italiana irá en busca de una victoria en casa frente a la sorprendente Hungría, que hizo pesar su condición de local para imponerse 1-0 a Inglaterra en este Grupo 3A de la UEFA Nations League.

La Azzurra tuvo un partido complicado a los teutones, a los que recién pudo convertirles en el minuto 70 por intermedio de Lorenzo Pellegrini. No obstante, la alegría les duró poco, pues tres minutos más tarde llegó el 1-1 definitivo de los pies de Joshua Kimmich.

Los magiares, por su parte, dieron el batacazo con el gran triunfo por 1-0 frente a los subcampeones de la Eurocopa. Dominik Szoboszlai, con un penal a los 66 minutos, marcó el único tanto de un cotejo donde llamó la atención la presencia de 30.000 niños en la tribuna como estrategia para contrarrestar el castigo de veto a los hinchas.

Italia y Hungría no juegan desde el 2007, año en el que los de Europa del Este ganaron 3-1 en un amistoso. En el historial general, los tanos son los que manda, con 16 duelos ganados, 9 empatados y solo ocho perdidos.

¿Qué canal transmite Italia vs. Hungría?

Para toda Sudamérica, la señal encargada de televisar el Italia vs. Hungría será ESPN.

Argentina: ESPN

Bolivia: ESPN

Brasil: ESPN

Chile: ESPN

Colombia: ESPN

Ecuador: ESPN

México: Sky Sports

Paraguay: ESPN

Perú: ESPN

Uruguay: ESPN

Venezuela: ESPN

Estados Unidos: Vix

España: UEFA TV.

¿Dónde ver Italia vs. Hungría por internet?

Para que no te pierdas la transmisión de Italia vs. Hungría por internet, sintoniza la señal de Star Plus, servicio de streaming de la cadena ESPN que incluye este y otros encuentros de la UEFA Nations League en su programación. En caso no tengas acceso al mismo, puedes informarte desde la cobertura ONLINE de La República Deportes.

Historial reciente de Italia vs. Hungría

Hungría 3-1 Italia | 22.08.07

Italia 1-0 Hungría | 06.10.01

Hungría 2-2 Italia | 03.09.00

Italia 3-1 Hungría | 01.05.91

Hungría 1-1 Italia | 17.10.90.

Alineaciones probables de Italia vs. Hungría

Italia: Donnarumma, Florenzi, Mancini, Bastoni, Biraghi, Cristante, Tonali, Frattesi, Politano, Scamacca y Raspadori.

Hungría: Gulacsi, Nego, Lang, Orban, Attila Szalai, Zsolt Nagy, Schafer, Szoboszlai, Adam Nagy, Sallai y Adam Szalai.

¿Dónde juegan Italia vs. Hungría?

El estadio Dino Manuzzi, recinto deportivo ubicado en la ciudad italiana de Cesena, con capacidad para más de 23.000 espectadores, será la sede de este compromiso.