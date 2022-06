¿Le guardará rencor? Robert Rojas habla sobre la fractura que le provocó Aldair Rodríguez

Quedó en el pasado. Una de las escenas más recordadas de la presente edición de la Copa Libertadores ocurrió durante el cotejo entre Alianza Lima y River Plate en Lima. En la agonía del juego se produjo la lamentable lesión del paraguayo Robert Rojas tras una dura falta del delantero Aldair Rodríguez.

En las imágenes se observa la fractura de tibia y peroné que sufrió el central millonario y que terminó con una sanción de cinco fechas para el atacante peruano. Si bien el futbolista blanquiazul mencionó que fue a pedirle disculpas a su colega, después de un mes, el central manifestó lo que sintió en ese momento.

“Al principio me sentí impotente, lloraba y lloraba, después, cuando me iba a ir al hospital ya estaba más tranquilo, pensando cuánto me llevará a estar lesionado”, sostuvo en diálogo con TNT Sports.

Asimismo, mientras afronta su proceso de recuperación, el ‘Sicario’ reveló la converscación que tuvo con el goleador blanquiazul y no consideró que hubiera malicia en la jugada.

“En el hotel vino a pedirme disculpas, yo lo tomé de la mejor manera, le dije: ‘Ya está, no pasa nada’, porque a veces no medimos cuando estamos adentro de la cancha, vamos sin darnos cuenta que metemos una patada. Fue eso, no más, no creo que haya sido con mala intención. Estamos expuestos a esto, a cualquiera le pudo haber pasado”, agregó.

Así fue la falta de Rodríguez a Rojas

Luego de la operación, el conjunto argentino anunció que el tiempo de recuperación sería de por lo menos cuatro meses. En el mejor de los escenarios, si River logra avanzar, el zaguero de la selección paraguaya podría estar presente para las semifinales del certamen continental.