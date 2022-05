¿A qué hora ver Liverpool vs. Real Madrid EN VIVO por ESPN por final de Champions League?

Marcelo contesta lo que prefiere: ¿una estatua o la renovación?

Una curiosa pregunta recibió el lateral brasileño en la conferencia, ya que le preguntaron si prefería una estatua o un nuevo contrato.

"Todos saben mi pasión y amor por el club de mi vida. Cuando empecé en Fluminense, me dio todo. No voy a decir aquí, ahora, nada. No hace falta una estatua, mi historia en el Real Madrid está hecha quedándome o no. Lo he dado todo y lo seguiré dando. Después de la final veremos qué hacer", respondió Marcelo.