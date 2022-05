Jean Ferrari sobre reclamo de Mannucci: “Da a entender que ya lo tenían preparado”

Este lunes se pudo conocer que el club Carlos Mannucci envió un reclamo a la Comisión de Justicia de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) para quedarse con los tres puntos del encuentro contra Universitario por una presunta mala inscripción de Andy Polo, quien incluso fue titular en el partido de la Liga 1.

De acuerdo a declaraciones del gerente general del equipo trujillano a Ovación, el futbolista crema “ llegó al Perú el 12 de marzo, pero el libro de pases cerró el 8 de marzo. Uno de los requisitos para inscribir al jugador al campeonato es que haya pasado exámenes médicos”.

Universitario marcha en el quinto puesto de la Liga 1. Foto: Twitter

La respuesta de Jean Ferrari, administrador de la ‘U’, no se hizo esperar, aunque mencionó que formalmente no enviaron nada al club: “No nos han notificado nada, pero hay información que llega y nos trata de alertar antes que sucedan las cosas y nos ha sorprendido. Se ha tomado la fea costumbre de lo que no lo puedes ganar en la cancha, lo buscas ganar en mesa ”, declaró al mismo medio citado.

“Presentar un reclamo el día lunes después de jugar domingo, da a entender que ya tenían su reclamo preparado y que no confían en el equipo que han armado ni en sus jugadores ”, enfatizó.

Ferrari mencionó que todos los papeles de Polo están en orden: “Hay un documento de la FIFA con fecha de 9 de marzo del 2022, donde se determinan los cambios correspondientes al primer periodo de inscripción del 9 al 31 de marzo. Esto nos servirá para defendernos”, dijo.

Con respecto a los exámenes médicos, mencionó que los de Mannucci “tampoco han considerado que Andy Polo vino al Perú para disputar un partido amistoso ante Panamá y Jamaica en febrero. Tenía examen médico vigente porque en enero se hizo uno con la selección y ese fue el que se presentó”.