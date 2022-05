Con ‘Canchita’ y Yotún desde el arranque: alineaciones confirmadas del Cristal vs. Talleres

Sporting Cristal recibe este martes 17 de mayo a Talleres por la quinta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2022. El cuadro celeste necesita los tres puntos para sumar su primer triunfo en el torneo continental y aún tener chance de pelear por la clasificación a octavos de final.

Por su parte, la escuadra argentina solo necesita un empate para eliminar al equipo que dirige Roberto Mosquera y, al menos, asegurar su presencia en la Copa Sudamericana. Revisa a continuación las alineaciones confirmadas del encuentro a disputarse en el Estadio Nacional de Lima.

Sporting Cristal vs. Talleres: alineaciones confirmadas

Sporting Cristal: Alejandro Duarte; Johan Madrid, Omar Merlo, Gianfranco Chávez, Nilson Loyola; Jesús Castillo, Yoshimar Yotún, Horacio Calcaterra, L. Sosa; Christofer Gonzáles, Irven Ávila.

Talleres: Guido Herrera; G. Benavídez, Matías Catalán, R. Pérez, E. Díaz; J. Méndez, M. Godoy, Rodrigo Villagra, Michael Santos, H. Fértoli; Federico Girotti.

Alineaciones confirmadas de Cristal y Talleres. Foto: Conmebol Libertadores.

¿Qué canal transmite Sporting Cristal vs. Talleres?

En Sudamérica, excepto Argentina y Chile, la distribución de la trasmisión televisiva del Sporting Cristal vs. Talleres estará a cargo de los canales ESPN y ESPN 2.

Argentina: Fox Sports 3

Bolivia: ESPN

Chile: ESPN 4

Colombia: ESPN 2

Ecuador: ESPN 2

Paraguay: ESPN

Perú: ESPN

Uruguay: ESPN

Venezuela: ESPN 2.

¿Dónde ver Sporting Cristal vs. Talleres por internet?

Para que no te pierdas la transmisión de Sporting Cristal vs. Talleres por internet, sintoniza la señal de Star Plus, servicio de streaming que incluye en su programación los cotejos televisados por la cadena ESPN. En caso no tengas acceso al mismo, también puedes informarte vía la cobertura ONLINE de La República Deportes.