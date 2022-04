Alianza Lima vs. Colo Colo: ¿a qué hora se juega el duelo por la Copa Libertadores?

Alianza Lima vs. Colo Colo EN VIVO miden fuerzas este miércoles 13 desde la 5.00 p. m. (hora peruana) y 7.00 p. m. (hora chilena). La transmisión estará a cargo de ESPN y Fox Sports a nivel de Sudamericana. Asimismo, si deseas seguir el MINUTO A MINUTO del encuentro lo podrás hacer a través de La República Deportes.

Los dirigidos por Carlos Bustos ya se encuentran el tierras sureñas para acortar su histórica racha negativa de 22 partidos sin ganar por Copa Libertadores. Por su parte, el equipo de Gabriel Costa llega en buena forma al encuentro tras ganar de visitar al Fortaleza de Brasil por la primera jornada del torneo sudamericano.

Colo Colo vs. Alianza Lima: ficha del partido

Partido Alianza Lima vs. Colo Colo ¿Cuándo juegan? Miércoles 13 de abril del 2022 ¿A qué hora juegan? 5.00 p. m. (hora peruana) y 7.00 p. m. (hora chilena) ¿En qué canal? ESPN y Star + ¿En dónde? Estadio Monumental de Chile

¿A qué hora juega Colo Colo vs. Alianza Lima?

El duelo entre Alianza Lima vs. Colo Colo se jugará a las 5.00 p. m. (hora peruana). Sin embargo, el horario puede variar según tu ubicación:

Perú: 5.00 p. m.

Colombia: 5.00 p. m.

Ecuador: 5.00 p. m.

Estados Unidos: 5.00 p. m. (ET) / 2.00 p. m. (PT)

México: 4.00 p. m.

Costa Rica: 4.00 p. m.

Bolivia: 6.00 p. m.

Paraguay: 6.00 p. m.

Venezuela: 6.00 p. m.

Chile: 6.00 p. m.

Brasil: 7.00 p. m.

Argentina: 7.00 p. m.

Uruguay: 7.00 p. m.

España: 11.00 p. m.

Italia: 11.00 p. m.

Francia: 11.00 p. m.

Alemania: 11.00 p. m.

¿Qué canal transmitirá el partido Colo Colo vs. Alianza Lima?

Alianza Lima vs. Colo Colo se transmitirá a través de la señal de ESPN. A continuación, te contamos el número de canal en los siguientes paises:

Argentina: Fox Sports Argentina, Star+

Bolivia: ESPN, Star+

Brasil: CONMEBOL TV, ESPN, GUIGO, NOW NET e Claro, Star+

Chile: Star+, Fox Sports 1 Chile

Colombia: Star+, ESPN

Ecuador: Star+, ESPN

Internacional: Bet365, Facebook Watch

Paraguay: Star+, ESPN

Perú: Star+, ESPN

Estados Unidos: beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS, beIN SPORTS CONNECT

Uruguay: Star+, ESPN

Venezuela: Star+, ESPN

¿Dónde ver Colo Colo vs. Alianza Lima EN VIVO ONLINE GRATIS?

Si no deseas perderte ni un minuto del choque entre Alianza Lima vs. Colo Colo, puedes verlo por la aplicación de streaming Star Plus. Asimismo, si no cuentas con ella, La República Deportes realizará una cobertura especial del cotejo desde la previa hasta el pitazo final.

Colo Colo vs Alianza Lima: alineaciones probables

Alianza Lima: Ángelo Campos, Renato Rojas, Yordy Vílchez; Pablo Míguez, Ricardo Lagos, Jairo Concha, Josepmir Ballón, Pablo Lavandeira, Arley Rodriguez, Hernán Barcos y Cristian Benavente.

Colo Colo: Brayan Cortés; Óscar Opazo, Maximiliano Falcón, Matías Zaldivia (Daniel Gutiérrez), Gabriel Suazo; Esteban Pávez, César Fuentes, Leonardo Gil; Pablo Solari, Gabriel Costa y Juan Martín Lucero.

¿Dónde se jugará el partido Colo Colo vs. Alianza Lima?

El cotejo entre Colo Colo vs. Alianza Lima se jugará en el Estadio Monumental de Chile. Dicho recinto pertenece al equipo albo y suele ser utilizado por la selección chilena.