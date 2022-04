Alianza Lima vs. River Plate por la Copa Libertadores 2022: ¿a qué hora juegan EN VIVO?

Empieza la Copa Libertadores 2022 para los equipos peruanos. Alianza Lima vs. River Plate jugarán —como hace tres años— en el Nacional de Lima este miércoles 6 de abril. El millonario viene de un proceso técnico de ocho años con Marcelo Gallardo. Se trata, entonces, de un plantel cohesionado por convicciones.

En el flanco blanquiazul, Jefferson Farfán no jugará toda la fase de grupos (finales de mayo) por la nueva operación de rodilla a la que se sometió. El cuadro victoriano no celebra ningún triunfo en la Libertadores desde hace 23 partidos (se juegan seis por cada fase de grupos).

Alianza Lima vs. River Plate: ficha del partido

Alianza Lima vs. River Plate Copa Libertadores 2022 ¿Cuándo juegan? miércoles 6 de abril ¿A qué hora? 7.00 p. m. (hora peruana) y 9.00 p. m. (hora argentina) ¿Dónde? Estadio Nacional de Lima ¿Canal? ESPN Sur

¿A qué hora juega Alianza Lima vs. River Plate?

El partido entre Alianza Lima vs. River Plate por la primera fecha de la Libertadores se juega desde las 7.00 p. m. (hora peruana) y 9.00 p. m. (hora argentina).

¿Qué canal transmite el partido Alianza Lima vs. River Plate?

El Alianza Lima vs. River Plate podrá verse EN DIRECTO de ESPN y Star Plus. Revisa los canales a sintonizar según tu país y cómo acceder a la plataforma de streaming.

ESPN

Perú: 504 SD y 740 HD (Movistar TV, cable), 483 SD y 884 HD (Movistar TV satelital), 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 65 SD y 523 HD (Claro TV, cable), 36 SD y 1711 HD (Claro TV, satélite).

Argentina: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal).

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV).

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite)

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR).

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT).

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital).

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV).

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital).

México: 548 SD y 1550 HD (Sky), 501 (Star TV).

¿Dónde ver Alianza Lima vs. River Plate EN VIVO ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del Alianza Lima vs. River Plate por internet, sintoniza la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás ver toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de La República Deportes.

Alianza Lima vs. River Plate: alineaciones probables

Alianza Lima: Campos; Mora, Ramos, Miguez, Vílchez, Lagos; Concha, Ballon, Benitez; Aldair Rodríguez y Barcos

River Plate: Armani; Rojas, Díaz, Gonzáles Pírez, Casco; Simon, Fernández, Pérez, De la Cruz; Barco y Álvarez.

¿Dónde se jugará el partido Alianza Lima vs. River Plate?

Los victorianos debutarán en el estadio Nacional, donde habitualmente es local el seleccionado peruano. Puede albergar en sus tribunas a un máximo de 50.000 espectadores.