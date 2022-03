Perú vs. Uruguay: ¿qué dijeron los árbitros asistentes del VAR sobre la jugada polémica del partido?

Tras la derrota de la selección peruana por 0-1 ante Uruguay por la fecha 17 de las Eliminatorias Qatar 2022, los hinchas peruanos criticaron al árbitro por no cobrar un gol a favor de Perú. Sin embargo, la Conmebol liberó las conversaciones que entablaron los asistentes del VAR sobre la acción del supuesto gol de Miguel Trauco.

De acuerdo a los archivos mostrados por el ente rector del fútbol regional, en un primero momento, uno de los árbitros asistentes, Kleber Gil, contesta afirmativamente a los cuestionamientos del juez principal, Anderson Darnoco, quién preguntó si es que era gol o no el resultado de la acción peruana. “¿Para ti que es Kleber?”, preguntó Darnoco, a lo que el asistente replicó: gol, check, check.

No obstante, el árbitro Darnoco pidió a la comitiva a cargo del VAR verificar con mayor detalle la jugada. Ante esto, ellos señalaron luego que no se había producido gol, a lo que el réferi asistente pidió acercar las imágenes más al área de juego para hacer una comprobación efectiva. Tras hacer caso de esta petición, los miembros del VAR volvieron a analizar el ángulo de la jugada. Las deliberaciones mantuvieron su posición inicial y no dieron cómo válido el gol de Trauco. “Chequeado, no entró, no entra todo, vamos a enviar esa imágenes”, fue la resolución final dada por los encargados del VAR

Cabe indicar que esta liberación de datos se da luego de los reclamos a la Conmebol por obtener mayor información sobre lo sucedido durante la acción del supuesto gol de Miguel Trauco. Según las imágenes brindadas, la jugada salió desde el sector izquierdo y a primera impresión se vio que el guardameta uruguayo Rochet tomó el balón dentro del arco. La decisión del árbitro brasileño Anderson Daronco de no acercarse a la cabina para poder revisar la acción polémica fue lo que causó el pedido airado de la afición en general de una explicación para lo sucedido.

Reacciones

Debido a tal acción, hinchas, jugadores y hasta periodistas explotaron y reclamaron por la decisión. En plena transmisión del partido, el comunicador Erick Osores, quien comentaba el duelo, no guardó su enojó y exclamó: “¡La pelota está adentro! Rochet comete un error y se mete con todo y pelota. ¡No me jod***!”.

En las redes sociales diversas figuras se pronunciaron al respecto. Por ejemplo, el exarquero de Paraguay, José Luis Chilavert, arremetió contra la Conmebol y las tildó de corrupta por no haber cobrado el tanto de Miguel Trauco e incluso el propio Martín Liberman se sorprendió. Por parte de la selección peruana, el capitán Paolo Guerrero también se refirió al respecto en su Instagram.