Víctor Hugo Rivera: “Todo el equipo debió rodear al árbitro para que vea la jugada”

Perú cayó 1-0 contra Uruguay en el Estadio Centenario por la fecha 17 de las Eliminatorias Qatar 2022. La gran polémica del encuentro fue el supuesto gol no convalidado a la Blanquirroja en los minutos finales. El exárbitro Víctor Hugo Rivera brindó una entrevista para Radio Ovación y se refirió a esta acción dudosa.

“Se presenta la jugada, entra o no, y el arquero sigue jugando y el partido continúa. No se paraliza en ningún momento. Entonces, los procedimientos ante este tipo de jugadas dicen que el árbitro no puede parar el juego. Entonces, pasa como un minuto hasta que le hacen una falta a Gallese y se para el encuentro. En ese trayecto, se le enfoca al árbitro que está conversando y pareciera que le dicen que no. Entonces, con esa ratificación él no se acerca a la toma. El procedimiento es el correcto, pero en el fútbol hay sentido común ”, declaró.

“Yo, si fuera él, en el momento que se paralizó el juego, me hubiera acercado a la toma. Al final el responsable del partido es el árbitro. De repente pudo haber tenido mejor visión después de haber visto las cámaras”, agregó.

Además, indicó que los futbolistas de la selección peruana debieron presionar al juez del compromiso para que revise la jugada en el VAR. “Si el jugador conociera el reglamento, cometía una falta para que se paralice el juego e inmediatamente todo el equipo debió rodear al árbitro para presionarlo para que vea la jugada”.