¡Una vez más nos perjudican! Los árbitros que nos ‘robaron’ en las Eliminatorias Qatar 2022

La misma historia de siempre. Una vez más, en un momento clave, nos perjudican. La selección peruana cayó 0-1 ante Uruguay en su visita al mítico Estadio Centenario por la fecha 17 de las Eliminatorias Qatar 2022. Sin embargo, el marcador pudo ser otro con una jugada polémica en los minutos finales del encuentro.

En los descuentos, Perú estaba lanzado al ataque por ambas bandas. En una jugada por el sector izquierdo, Miguel Trauco trepó y sacó un centro, el cual tomó un curso distinto y fue directo a portería. El arquero Rochet trató de evitar el empate, pero la tomó dentro. En las imágenes se ve que el charrúa la agarra completamente detrás de la línea. El árbitro Anderson Daronco no se dignó a revisar el VAR.

El brasileño Anderson Daronco no es el único árbitro que nos ha perjudicado. Revisa otros dos encuentros donde nos inclinaron la cancha.

Eliminatorias Qatar 2022

Perú vs. Brasil (13 de octubre - 2020)

La selección peruana venía de conseguir un punto ante la Albirroja por la primera fecha de las eliminatorias sudamericanas. El encuentro ante Brasil lo empezamos de gran forma, André Carrillo sorprendió con un golazo desde fuera del área para marcar el 1-0. Minutos más tarde, Neymar colocó el empate. La Bicolor reaccionó y, a través de Renato Tapia, se consiguió el 2-1.

A partir de ese momento, el árbitro principal Julio Bascuñán empezó a inclinar la cancha a favor de la selección brasileña. Todas las divididas eran cobradas a favor de la canarinha, incluso no expulsó a Richarlison, quien le metió un codazo a Miguel Trauco. Cobró dos penales inexistentes. El resultado final fue 4-2 a favor de la escuadra de Tite.

“Cuando fuimos a reclamar al árbitro nos callaba completamente. Nos condicionaba a nosotros para que no habláramos o sino nos sacaba una tarjeta; en cambio contra los brasileños, a ellos no les decía nada. Todas las llamadas de atención eran para nosotros” , dijo el zaguero Carlos Zambrano.

Julio Bascuñán fue muy criticado por su desempeño arbitral en el Perú vs. Brasil de la segunda fecha de las eliminatorias Qatar 2022. Foto: difusión

Eliminatorias Brasil 2014

Perú vs. Uruguay (6 de septiembre - 2013)

La Bicolor era dirigida por Sergio Markarián y en ese encuentro nos jugábamos nuestra última carta para soñar con clasificar a la Copa del Mundo. Sin embargo, un hombre acabó con esa ilusión: Patricio Loustau . Este árbitro no nos cobró absolutamente nada y le pitó un penal que no existió a Luis Suárez, expulsó a Yoshimar Yotún y no a Gargano, quien le abrió la ceja a Paolo Guerrero tras un codazo.

El resultado acabó a favor de Uruguay (2-1). Ante esto, tras el pitazo final, Jefferson Farfán rompió en llanto en el campo de juego. Un hincha peruano burló la seguridad para increparle al árbitro por su accionar. En conferencia de prensa, el mismo Markarián pidió una sanción para Loustau.