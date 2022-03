Gran Premio de Baréin EN VIVO: ¿cuándo y dónde ver la carrera de la Fórmula 1?

GP de Baréin EN VIVO ONLINE se disputará este domingo 20 de marzo desde el circuito de Sahkir, ubicado en la ciudad de Manama, Baréin. La carrera se llevará a cabo a partir de las 10.00 a. m. (hora de Perú) y corresponde a la primera fecha del campeonato mundial de Fórmula 1. La prueba será transmitida por las señal de Star Plus. Además, vía ONLINE llegará a cargo de La República Deportes, donde podrás revisar todas las incidencias.

GP de Baréin: ficha de carrera

Carrera GP de Baréin Fecha Domingo 20 de marzo Hora 10.00 a. m. (hora peruana) Canal Star Plus Lugar Circuito de Sahkir

GP de Baréin: previa de la carrera

Charles Leclerc obtuvo la pole durante las pruebas de clasificación de este sábado 19 de marzo en el Gran Premio de Baréin. El piloto monegasco de Ferrari logró un tiempo de 1:30.558 en la Q3, y superó por milesimas al último campeón del mundo (1:30.681), Max Verstappen, y a su compañero de equipo Carlos Sainz (1:30.687).

“¡Se siente bien! Teníamos muchas esperanzas de que esta sería una oportunidad para volver a estar al frente. Estamos comenzando desde la pole, ¡así que estoy muy feliz!”, señaló Leclerc tras lograr el primer lugar en la parrilla.

Asimismo, Verstappen tambien dio su punto de vista sobre su rendimiento y destacó que esta prueba ante Ferrari fue muy dura. “Creo que tenemos un buen auto y podemos hacer buenas carreras. Fue un buen comienzo para la nueva era. Fue una batalla muy reñida con Carlos y Charles”, comentó.

Una de las sorpresas de la jornada fueron las posiciones de los pilotos de Mercedes. Lewis Hamilton quedó en el quinto lugar de la parrilla con un tiempo de 1:31.238, casi un segundo de diferencia con Leclerc. Por su parte, George Russell quedó en el noveno puesto.

Por otro lado, llamó la atención el nivel de Valtteri Bottas (Alfa Romeo) y Kevin Magnussen (Haas), quienes lograron posicionarse en el sexto y séptimo lugar con autos que en la pretemporada tuvieron algunos problemas.

Así será la parilla de partida en la carrera de este domingo en Baréin. Foto: F1.

¿A qué hora es el GP de Baréin?

El GP de Baréin se correrá desde la 10.00 a. m. (hora peruana). A continuación, te indicamos cuál es el horario según tu zona geográfica:

Perú: 10.00 a. m.

Colombia: 10.00 a. m.

Ecuador: 10.00 a. m.

México: 9.00 a. m.

Chile: 12.00 p. m.

Paraguay: 12.00 p. m.

Venezuela: 11.00 a. m.

Bolivia: 11.00 a. m.

Argentina: 12.00 p. m.

Uruguay: 12.00 p. m.

Brasil: 12.00 p. m.

¿En qué canal transmitirán el GP de Baréin F1 2022?

Para que no te pierdas la transmisión del GP de Bareín por internet, sintoniza la señal de Star Plus, servicio de streaming que incluye en su oferta al cliente los cotejos televisados por la cadena ESPN. En caso de que no cuentes con acceso al mismo, también tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de La República Deportes.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el GP de Bareín?

Para acceder a Star Plus para ver el GP de Bareín, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio de streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. Si no estás registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

GP de Baréin: últimos ganadores

2021 - Lewis Hamilton

2020 - Lewis Hamilton

2019 - Lewis Hamilton

2018 - Sebastian Vettel

2017 - Sebastian Vettel

¿En qué circuito se corre el GP de Baréin?

La carrera tendrá lugar en el circuito de Sahkir, un trazado ubicado en la ciudad de Manama, Baréin, inaugurado en el 2004. La pista es de 5.412 metros y tiene 15 curvas. El gran premio en el país asiático se obtiene tras correr 57 vueltas.